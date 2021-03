Maestros de telebachillerato se manifiestan en Culiacán para exigir pagos

Sinaloa.- Profesores de telebachillerato comunitario se manifestaron en la explanada del palacio de gobierno en Culiacán para exigir pagos pues ya van para cinco quincenas sin tener respuesta de la autoridades.

Jose Manuel Vergara Félix, del telebachillerato de Bagrecitos en Tepuche expresó que no es la primera vez que les pasa esto pues cada comienzo de año los pagos empiezan a fallar por lo que se dijeron hartos de dicha situación.

"Para este 15 de marzo se cumplen cinco quincenas de que no tenemos reflejado el pago nos argumentan que no ha llegado el recurso de la federación pero no hay información alguna por parte de gobierno del estado no hay nada".

Manifestó que no pueden seguir así pues esto les trae problemas económicos, familiares y los deja en incertidumbre y zozobra pues ante la pandemia es más difícil sobrevivir.

Reiteró que no pueden seguir en la misma situación y por ello decidieron manifestarse para exigir a las autoridades una respuesta y pronta solución.