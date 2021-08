Maestros del SNTE 53. Regresaremos a clases pero de manera VIRTUAL

Culiacán, Sinaloa.- La Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Sinaloa optó por un regreso a clases de manera virtual este 30 de agosto. Fernando Sandoval, líder sindical de esta sección, dijo que en ocasiones anteriores ya se había planteado que este regreso a clases no podía ser de manera presencial.

Esto lo reafirmó durante la cuarta reunión que sostuvieron ayer con autoridades de Gobierno del Estado, en donde ha señalado que desde un inicio la Sección 53 (estatal) no regresará a clases de manera presencial.

“Ya no hay que preguntar, ya no hay que dudar, si es que se dudó, nosotros cada día fuimos sumando cada escuela, cada municipio, me falta el municipio número 18 y por eso voy a Cosalá y nos sostenemos, no hay condiciones para un regreso a clases presenciales en la Sección 53”.

Dijo que la propuesta de las casi mil escuelas de esta sección coinciden en que no existen las condiciones para que los niños vuelvan a las aulas, por lo que esa es y será su última postura.

Manifestó que propusieron que se realicen muestras de trabajo cada 15 días a partir de este 30 de agosto para verificar las necesidades que tienen las escuelas vandalizadas, además de que se hayan cumplido las promesas que se han hecho, como lo son más seguridad e infraestructura.

Reiteró que en esta reunión se tuvo la oportunidad de platicar con el secretario de Seguridad Pública en el estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, con quien se pudo retomar el tema de los rondines en las escuelas para evitar los saqueos y robos en los planteles educativos, pues son más de 200 escuelas las vandalizadas.

Sección 27

Por su parte, el secretario general de la Sección 27, Edén Inzunza, reiteró que no solo es el sentir de los padres de familia, sino que existen los formatos de las escuelas, las cuales son más de mil 700.

En esta sección reiteraron que van a esperar a que el semáforo cambie y las condiciones cambien después de iniciar el ciclo escolar.

“Aquellas escuelas que ya empezaron a ponerle mano, que se vea la mano más fuerte”.

Se pronunció a favor de que se den las condiciones y las garantías para que los padres de familia y los directores de las escuelas vean las condiciones para que en un tiempo determinado se pueda regresar a las aulas.

Confirmó que estos temas los vieron en reunión con autoridades de Gobierno del Estado, entre ellos el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López; el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, así como el de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, además de un representante de Obras Públicas.

Quiénes comprende el sindicato del SNTE 53

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación lo integran trabajadores de base, permanentes, interinos y transitorios al servicio de la educación, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos de los estados, de los municipios, de empresas del sector privado, de los organismos descentralizados y desconcentrados, así como los jubilados y pensionados del servicio educativo de las entidades citadas.

Leer más: Moscas miedo e infecciones.Desentierran ataúd y lo dejan abierto en panteón de Culiacan