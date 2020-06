Maestros están inconformes con los cambios en convocatorias para cambio de área de trabajo

Sinaloa.- Maestros federales de la sección 27 en el estado de Sinaloa no están conformes con los cambios en convocatorias para cambio de área de trabajo ya que los nuevos modelos de la convocatoria los maestros que ya tienen años de servicio tienen que esperar dos años más para poder pedir un cambio.

Ante la situación se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública para mostrar su inconformidad con los cambios y pedir que los ayuden.

Ismael Ochoa Beltrán, secretario de trabajos y conflictos de secundarias técnicas expresó seguirán manifestándose hasta obtener una respuesta positiva.

Le pedimos a las autoridades educativas locales a nuestro gobernador Quirino Ordaz Coppel y a nuestro secretario de educación que hagan lo que tengan que hacer para hacer respetar el derecho a nuestros trabajadores".

Aseguró que de no ser escuchados se plantaran en cada evento público ya que es un atropello los cambios que están haciendo en la convocatoria. Dijo que el secretario de educación Juan Alfonso Mejía López dio una respuesta mediante las redes sociales, pero no están conformes con ello y quieren que los atienda, así como que les resuelvan para que no les afecten los cambios en la convocatoria.