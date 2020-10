Maestros exigen asignación de plazas y transparencia en el proceso en Sinaloa

Sinaloa.- A meses de vencer la vigencia de la evaluación que maestros en Sinaloa presentaron para solicitar asignación de plazas, estas siguen esperando respuesta y exigen a las autoridades transparencia en el proceso así como pronta resolución.

Desde hace más de un mes, comentó Carolina Lizbeth Astorga, la lista de prelación de plazas no ha avanzado, y autoridades educativas no dan respuesta al por qué, o si todavía hay plazas que podrán ser ocupadas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al mes pasado, la lista estaba en el número 200, explicó, mientras que al día de hoy sigue en el 205. Maestros en los números 200 al 500 están desesperados al no obtener ninguna notificación, y solicitan ya ser asignados, pues de momento no se encuentran laborando.

Exigimos transparencia en el proceso de admisión de entrega de plazas aquí en Sinaloa, no sé qué está pasando, la lista no avanza, las plazas no se están entregando”, dijo.

Precisó que, en la plataforma, en ocasiones aparecen plazas temporales y definitivas disponibles, mismas que al día siguiente desaparecen.

Las maestras se manifestaron por la situación frente al edificio de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, pidiendo que se expliquen los motivos por la cual la lista no ha avanzado.

Astorga señaló que, en su caso, ha aplicado para competir por una plaza en dos ocasiones, venciendo la validez de su última evaluación en el mes de mayo.

De vencerse el plazo, maestros tendrían que volver a pasar por el mismo proceso, bajo la posibilidad de que ocurra la misma situación.

Corre el tiempo, la lista no avanza, y nosotros estamos esperando

Otras maestras también presentes indicaron que han realizado este proceso en tres o hasta cuatro ocasiones, por lo que piden rapidez y claridad para no tener que pasar la misma evaluación nuevamente.