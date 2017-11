Maestros jubilados exigen que sus derechos se hagan valer

Culiacán, Sinaloa.- Plaza base, su jubilación y el derecho a mantener certeza sobre su empleo son algunas de las exigencias que los maestros jubilados pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 27 piden al Congreso del Estado para que hagan un llamado a su empleados, el gobierno del estado para que les respondan a sus peticiones justas.

Raúl Carbajal Tirado, maestro jubilado afectado por esta falta de atención, informó que la problemática inició desde el año 2009 y ya se encuentran varios juicios ganados, esto por la falta de cumplimiento de los derechos a los maestros jubilados.

Así como también dijo, se busca que se llame a comparecer a los secretarios de educación pública y cultura, José Enrique Villa Rivera y al secretario de administración y finanzas, Carlos Ortega Carricarte, siendo confirmada solamente la de Ortega, por lo que hizo un llamado a la autoridad estatal a que responda a las acciones injustas que se están llevando a cabo en contra de los trabajadores de la educación.

El apoderado legal de jubilados y pensionados, Carlos Luna Ibarra señaló que hasta ahora el pasivo que se registra es de 12 millones de pesos, para un universo de 800 jubilados y pensionados en todo el estado pertenecientes. En el caso de los docentes de Mazatlán son alrededor de 300 los que ya ganaron sus juicios laborales,siendo el adeudo de 5 millones, correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y el grueso está en 2015.

En el recinto legislativo también hizo presencia otro grupo de maestros activos que presentaron el examen de evaluación para ingresar al servicio profesional docente en 2014, mismos que obtuvieron una calificación idónea, por lo que se les debe basificar y darles su nombramiento definitivo, pero en contrario, el docente Carlos Efrén Barrera Flores dio a conocer que la Sepyc les informó que a no se les podrá basificar y que básicamente están despedidos.

"Estamos trabajando nuestras horas pero estamos prácticamente despedidos y no se nos paga ni nada, no se nos debe prácticamente nada porque nos despidieron injustificadamente, pero lo único que estamos pidiendo aquí es pidiendo que se nos cumpla lo que dice la ley profesional docente, no pedimos ni más horas, solo lo que nos corresponde", recalcó.