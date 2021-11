Maestros se manifiestan en la Sepyc, en Culiacán; exigen audiencia con Domínguez Nava

Sinaloa.- Las lágrimas de la maestra de educación física, Dulce Karina Gallegos Munguía, rodaron al platicar que tiene 21 años de servicio como docente en un jardín de niños, que fue evaluada con la finalidad de que le dieran más horas pero no ha sido tomada en cuenta, por lo que se unió a la manifestación de maestros de esta mañana en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) en Culiacán.

Gallegos Munguía percibe un salario de 2 mil 400 pesos a la quincena los cuales no le alcanzan para cubrir ni las necesidades más básicas en su hogar, hace días se enteró que personas que no cumplían con los requisititos les habían dado 19 horas pese a que tampoco cumplían con la compatibilidad.

Nancy Verdugo, maestra en resistencia quien también participó en la manifestación, explicó que estén o no los maestros evaluados no tienen certeza jurídica, en su caso tiene 24 años de servicio y sólo le han asignado 16 horas y tienen 10 años de que no le incrementan horas y percibe un salario de 3 mil a cuatro mil pesos a la quincena.

Alfonso Guerrero, maestro jubilado quien lucha contra la reforma educativa, aseguró que existe demasiada corrupción en la Sepyc y los sindicatos lo cual no deja avanzar a la gente de trabajo porque las horas se las dan a compadres amigos y personas influyentes, exigen una audiencia con la titular de la Sepyc, Graciela Domínguez Nava, ellos se manifestaron afuera de la oficina de la funcionaria mientras ellas daba una conferencia de prensa.