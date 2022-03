Maestros sindicalizados y Conalep siguen sin llegar a un acuerdo en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Después de dos meses de estar en platicas conciliatorias con el Gobierno del Estado de Sinaloa ante el conflicto de la administración de Conalep con los maestros sindicalizados por la violación de derechos, el no respeto al contrato colectivo y la reducción a su salario y prestaciones desde hace 5 quincenas, el secretario general, del Sindicato de Conalep, Javier Garza Bustamante informó que el acuerdo fue que les ofrecen 10 millones de pesos para cubrir estos descuentos salariales, sin embargo, dijo que no aceptaron, ya que, se necesitan 19 millones de pesos.

Con la presencia de los 20 delegados sindicales del estado de Sinaloa, Javier señaló que si bien a través de un documento fueron notificados que estos descuentos a su salario se deben a las medidas de austeridad por problemas financieros internos de Conalep.

Asimismo, dijo que son 416 maestros afectados por está situación y que hay 15 más que les fueron retirados el Seguro Social y 2 docentes que han recibido la nómina en cero.

"Conalep no ha sido empático con los maestros, no tiene solución y al Gobernador no lo hemos podido ver, pedimos una audiencia con él, ya estamos muy desesperados y el Secretario General de Gobierno no dijo que nada vas van a revisar a Conalep y de ahí no avanzamos",externó Javier Garza.

Leer más: Llama Cuén Ojeda a seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados en Sinaloa

No obstante, comentó que confían en el mandatario estatal, pues en reiteradas ocasiones en sus declaraciones ha dicho que los derechos de los trabajadores se tienen que garantizar y respetar .