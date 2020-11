Maestros van hasta la sierra de Sinaloa para que alumnos aprendan

Sinaloa.- Al saber que sus alumnos no estaban avanzando en el ciclo escolar la maestra Norma Karely decidió irse a la comunidad de la Lechuguilla ubicada en la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa, para atenderlos. Este viernes 13 aunque había puente ella y el supervisor escolar Ángel Robles Bañuelos estuvieron atendiendo a los niños.

De acuerdo al supervisor se están cubriendo con todos los protocolos de la Secretaría de Salud para prevenir los contagios de coronavirus están realizando el lavado de manos con agua y jabón y gel antibacterial, además se cuida la sana distancia. Considera que sí hay condiciones para laborar desde la escuela porque el grupo es muy pequeño.

El profesor Carlos Fabián Martínez León, también movido por la pasión de su profesión se fue a la comunidad de Revolcaderos, y realizando las medidas de prevención como; limpieza y sanitizacion del aula y usando cubrebocas, dió inicio con las clases de regularización. Estos maestros, buscan evitar el rezago educativo y la deserción escolar.

Los padres de familia de ambas comunidades manifestaron su gusto porque sus hijos acudan de forma presencial a las clases, ya que en la comunidad no existen los medios para el aprendizaje en línea, detalló Robles Bañuelos.

Ángel Robles Bañuelos manifestó el orgullo que siente por tener maestros tan dedicados, ya que fue por el amor a su profesión y a los niños que de forma voluntaria decidieron dejar la comodidad de sus hogares y a sus familias por unos días para ir a atender a los niños.

Indicó que estos niños si no están en el salón de clases no hacen nada, andan en las calles y muchos de ellos tienen sólo la educación para poder tener una mejor oportunidad de vida.

En las comunidades de la zona serrada de Badiraguato de la zona escolar zona 013, hay mucha pobreza, los padres de familia no cuentan con celulares o con recursos para estar poniendo recargas por lo que los niños no están tomando las clases en línea ni por televisión porque no hay señal.

“Los padres de mis comunidades me dicen maestro, cuando vienen los profesores, ya queremos que los niños estén en clases”, resaltó Robles Bañuelos.