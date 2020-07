Mal momento para subir tarifa del estacionamiento en plaza Fórum Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- No es el momento indicado de subir los costos de los estacionamientos en plaza Fórum por estar en medio de la recuperación económica por la pandemia, destacó el presidente de la Asociación de Estacionamientos Privados en Culiacán, José Valenzuela García.

Opinó que a pesar de que se respete el derecho con el que cuentan los propietarios de decretar los costos en lo individual por tratar de un estacionamiento privado, esta acción podría afectar la afluencia de personas que asisten a los comercios que se encuentran en dicha plaza comercial, ya que la sociedad se encuentra en una complicada situación económica.

Es una libre empresa, pero yo creo que no es momento ahorita de hacer esa adecuación porque estamos viviendo una crisis económica y eso puede afectar a la misma plaza, porque a la gente tal vez no le gusta, así como ellos tienen derecho a subir, la gente tiene de decir ir o no ir a la plaza”, expresó el representante de estacionamientos privados en el municipio.