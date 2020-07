Mapasin presenta mapas y resultados de consulta sobre movilidad en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Dar mayor prioridad en los desplazamientos peatonales y ciclistas es una necesidad que no puede pasar desapercibida ante la nueva normalidad, destacó Andrés Salazar Vidales, Ejecutivo de Proyectos de Mapasin durante la presentación de resultados de la encuesta “Solicitud ciudadana para ciclovías, calles peatonales y ampliación de banquetas durante y después del COVID-19".

La crisis sanitaria nos ha enseñado que las ciudades deben cambiar sus dinámicas, planear centrándose en las personas y en sus entornos naturales, por lo que los resultados de la encuesta respaldan no solo las necesidades que ya existía, si no que atienden una urgencia que no debe pasar desapercibida.

“Los resultados de la encuesta muestran la necesidad de implementar calles peatonales principalmente en el Centro de la ciudad, el cual tiene una alta tasa de motorización, las calles más solicitadas para esto fueron la Gral. Ángel Flores, la Domingo Rubí, la Morelos, la Hidalgo y la Rosales”, señaló.

En el caso de ampliación de banquetas, recalcó que fueron la Avenida Álvaro Obregón, la Domingo Rubí, Benito Juárez, Aquiles Serdán, Carrasco, Ángel Flores, Hidalgo, Escobedo, Rosales y Rafael Buelna; esto dijo, en particular muestra una gran necesidad de brindar espacios peatonales, al repetirse las mismas calles en dos preguntas distintas.

Salazar Vidales, mencionó que caminar con distanciamiento físico y andar en bicicleta reducen las emisiones de gases contaminantes y sirven como actividad física que ayuda a las personas a mantener un sistema inmunológico fuerte, por lo que exhortan a las autoridades a dotar a la ciudad de la infraestructura necesaria para ofrecer desplazamientos seguros.

En cuanto a la infraestructura ciclista, las calles que fueron seleccionadas son la Avenida Álvaro Obregón, Paseo Niños Héroes, Bulevar Emiliano Zapata, Diego Valadés, Pedro Infante, Universitarios, Aquiles Serdán, Lola Beltrán, Colegio Militar, Sánchez Alonso, Rolando Arjona, Nicolás Bravo, Calzada Aeropuerto y Bulevar Clouthier.

En cuanto a calles en las colonias para demarcaciones de ciclocarriles, se seleccionaron el Bulevar Las Torres, Álvaro Obregón en la zona Norte y Sur, Benjamín Hill, Las Américas, Avenida Universo, Xicoténcatl, Pedro María Anaya, Bulevar Sinaloa y Avenida Aztlán.

“Culiacán cuenta actualmente con 27 kilómetros de ciclovías en la ciudad, algunas son de uso recreacional y otras de movilidad, si se activa una red de ciclovías con las calles, bulevares y avenidas propuestas en la encuesta aumentarán a 100 kilómetros la infraestructura ciclista”, dijo.

Por su parte, Luis Ángel González Valenzuela, Coordinador de Proyectos de Mapasin, instó a las autoridades y a la ciudadanía a respaldar e impulsar esta clase de proyectos, pues más allá de que ayudaran a la reactivación económica que es necesaria en estos tiempos, priorizan la salud de las personas, permitirán dotar a la ciudad de espacios seguros y saludables, así como solidarios.

Manifestó que el documento fue presentado y entregado a las autoridades municipales y estatales y serán estas quienes decidan cómo integrar las propuestas a las estrategias de movilidad post COVID-19 que deben implementarse.

González Valenzuela destacó que la propuesta cuenta con la aprobación y el respaldo de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y local, siendo algunas de las iniciativas que apoyan Liga Peatonal, Jane’s Walk Culiacán, Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, Integra Comunidad, Kybernus Sinaloa, Mujeres en Bici, MIUAS, entre otras.

La encuesta constó de 10 preguntas para la ciudadanía, buscando conocer cuáles eran sus propuestas para mejorar la movilidad de cara a la crisis sanitaria. Se contó al final de las dos rondas con una participación de 125 colonias en la ciudad, abarcando cada sector de la zona urbana de Culiacán.

Pueden visitar el documento con los resultados aquí:

CONSULTA CIUDADANA SOLICITUD DE INFRAESTRUCTURA PARA MOVILIDAD ACTIVA DURANTE Y DESPUÉS COVID 19