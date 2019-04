Mar de fondo no detiene a visitantes ni vendedores en Ponce

Culiacán, Sinaloa.- Debido al fenómeno de mar de fondo, no se puede acampar en la playa Ponce, pero a pesar de esto, varios vendedores instalaron sus puestos.

Los visitantes mencionaron que sí están enterados del problemas, por lo que decidieron instalarse lejos de la orilla de la playa para evitar cualquier peligro.

Los vendedores se estaban instalando en los lugares acostumbrados, ya que observaban que era en la noche cuando aumentaba el oleaje del mar, y durante el día no tendrían problema para vender sus productos.

Prevención

“Yo soy pescador, y sí he visto una que otra ola fuerte, pero creo que nada que no me impida vender; pero sí estaremos prevenido por cualquier cosa. Estamos en el día, pero ya en la tarde nos vamos por precaución”, expresó Carlos Ortega.

Aseguró que ha visto la presencia de Protección Civil durante la mañana y noche verificando que todo esté en orden.

El lunes, autoridades de Protección Civil de Culiacán anunciaron que, debido al fenómeno, se restringiría la distancia a la que pueden acercarse los visitantes.

Francisco Vega, director de Protección Civil a nivel estado, mencionó que nadie se podría quedar en la playa a menos de 40 metros debido a que por la noche es cuando puede subir más el oleaje.

A pesar de la presencia de elementos preventivos, no se encontraron carteles de prevención de Seguridad Pública Municipal, a diferencia de otros lugares turísticos, como en Navolato.

Por toda la playa se podía observar basura que dejan los visitantes en la playa. Bolsas de plástico, botellas, comida, diversos desechos que daban un mal aspecto al lugar.