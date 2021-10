Marcará legado de Quirino Ordaz en Sinaloa por sus relaciones políticas

“Obviamente, tener un PRI que se ve bastante empequeñecido, con una fracción pequeña en el Congreso, sin alcaldías, no es un buen resultado, no es el resultado como gobernante que deseas entregar”, opinó Tere Guerra. Situación por la cual, al parecer de los especialistas, el futuro en política de Ordaz Coppel es incierto, a excepción del cargo como embajador de España que se podría tomar en los próximos años, lo que abriría puertas para Ordaz Coppel respecto a los resultados que se den por el valor agregado al trabajo del gobernador.

En cuanto a la inversión para la entidad, opinó que, a pesar de que no ha sido Sinaloa de los estado en los que se tiene mayor inversión del país, se cuenta con buenas cifras, sobre todo en el tema de la construcción de presas y hospitales, esto tomando en cuenta que son cuatro los nuevos hospitales los que se tienen al terminar la Administración estatal y que ya se encuentran en operación, y el Hospital Pediátrico, lo que también es muestra de las buenas relaciones políticas de Ordaz Coppel durante su Administración pública como gobernador de Sinaloa, próxima a culminar.

“Quirino supo perfectamente cómo llegarle, cómo entrar en química con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no le afectó en nada el cambio de presidente. Creo que hay una amistad de verdad, y de qué nivel es la amistad, pues de que lo propuso para ser embajador en España, un puesto de altísimo nivel y que seguramente se concretará y será ratificado por el Senado”, opinó.

Entre los logros del gobernador, destacó el obtener la transformación de muchos de los municipios de la entidad, en donde menciona a Mazatlán, que ahora es reconocido a nivel internacional, ya no solo en lo nacional.

En ese tema, Fernando Zepeda, periodista y analista político de Debate, recordó que fue por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que Ordaz Coppel fue lanzado a la candidatura como diputado del octavo Distrito, y no por el PRI, que fue el partido que lo llevó a la gubernatura, en donde, a su consideración, ha tenido un buen desempeño.

“Su desempeño como gobernador va a sorprender, porque la política sí era pan de cada día y corría por sus venas, porque hay que recordar que su padre fue alcalde de Mazatlán y sí se había desempeñado en lo público, pero no como candidato, no había llegado a las urnas más que cuando fue diputado federal. Esto de hacer política parece que era lo suyo”, reiteró Tere Guerra.

Tere Guerra Ochoa, abogada y especialista en derecho laboral, recordó el inicio en la política de Ordaz Coppel, quien, al no contar con una gran trayectoria política, como es acostumbrado que se llegue al poder, pues solo se había desempeñado con un puesto público como diputado federal y sin concluir el periodo, el gobernador, que se encuentra muy próximo a concluir su periodo al finalizar este mes, sorprendió con su buen desempeño, tanto en la relación que logró entablar con los diferentes personajes de la política a nivel nacional e internacional como en la gestión que trajo consigo el aporte a la economía del estado.

