Marcha contra la violencia de género en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que desde días pasados se agendara la marcha hacia el Palacio de Gobierno de Sinaloa, con el nombre de Manifestación en contra de la violencia de Género, hoy la fecha llegó y más de cien mujeres comenzaron a reunirse fuera del Ayuntamiento de Culiacán para iniciar la marcha.

Hasta que no me maten no me van a entender.

Este es uno de los muchos gritos que fueron expresados durante la marcha.

Mujeres escriben las pancartas que llevarán durante la marcha. Foto: El Debate

Agradezcan que pedimos justicia y no venganza.

Son otro de los gritos de las mujeres que participan en la marcha.

Aspectos del contingente reunido a las 10:10 horas fuera del Ayuntamiento de Culiacán. Foto: El Debate

Cabe señalar que durant el marcha se unieron más mujeres, adultas y jóvenes.

"No naci mujer para morir", "no me pidas que me calle" y "cuenta con mi voz" son parte de las leyendas escritas en algunas de las cartulinas y pancartas durante la manifestación.

Momento en que inicia la protesta. Foto: El Debate / Luis Gerardo Magaña

La intención de la marcha es como su nombre lo dice, exigir un alto a la violencia de género que vive el país, Sinaloa y Culiacán.

Además de esta exigencia, la pancarta con la leyenda "Aborto Legal Ya" fue cargada durante la protesta, así como el simbólico pañuelo verde.

Espere más información...