Marchan para exigir justicia por el feminicidio de Lidia en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Esta mañana, fuera de las puertas de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Culiacán, se llevó a cabo una manifestación con motivo del asesinato de la joven Lidia Andree, quien fue privada de la libertad y posteriormente hallada calcinada en un predio de la colonia El Barrio el pasado 2 de julio.

Las asistentes mostraron pancartas en las que se leía; Justicia para Lidia, hoy no estamos todas #nosfaltalidia y ni una más.

Quienes fueron amigas, allegadas y familiares de la joven empezaron a llegar alrededor de las 08:00 horas y empezaron a exigir justicia con gritos de mí una más y justicia por Lidia.

Posteriormente tomaron rumbo por la avenida Álvaro Obregón y luego de varias calles llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia donde se plantaron para gritar por Lidia y todas las desaparecidas.

"Nos falta una.. Justicia para Lidia". Foto: El Debate / Cristina Félix

Por el asesinato de la joven ya se encuentran bajo proceso dos de las cuatro presuntas responsables que de acuerdo con la información y audiencias la sacaron de sus casa a la vista de su abuela y al día siguiente su cadáver fue encontrado carbonizado al oriente de la ciudad en la colonia El Barrio.

La principal línea de investigación gira a que el asesinato ocurrió después de que la acusaran de un supuesto robo de joyas y por tal motivo pudo haber sido ultimada por las cuatro jóvenes ya plenamente identificadas.

Mañana se llevará acabo una tercera audiencia para seguir el caso contra Erandy N., y Paola N., quienes estan bajo prisión preventiva mientras se hacen los procedimientos sobre su participación en el crimen. En la audiencia, se determinará si Erandy y Paola son vinculadas a proceso o no por el delito de feminicidio.

"Es lo menos que puedo hacer, Lidia". Foto: El Debate / Cristina Félix

Rosa Neriz, integrante del colectivo Sabuesos Guerreras A. C. estuvo apoyando en la marcha y e indicó que los familiares más cercanos a la fallecida no participaron en el contingente debido a medidas que giró la propia Fiscalía de Sinaloa con el argumento de que no se estropeara la investigación del caso, sin embargo Neriz dijo que son pretextos del órgano de justicia para evitar que se dé a conocer que estos casos son cosas de todos los días en Culiacán.

Por último, la rastreadora argumentó que tanto el fiscal Juan José Ríos o el gobernador Quirino Ordaz Coppel no sufran la desaparición de uno de sus familiares, no sabrán el peso que representa esta situación.