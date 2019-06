Marchan por la diversidad sexual y matrimonio igualitario

Culiacán, Sinaloa.- Por respeto, por la garantía de los derechos humanos y la legalización del matrimonio igualitario, homosexuales, heterosexuales, transexuales, travestis, activistas sociales y feministas se manifestaron por la avenida Álvaro Obregón en la sexta Marcha por la Diversidad de Sinaloa.

En punto de las 16:00 horas, cientos de personas se dieron cita en las escaleras de la Lomita de Culiacán para iniciar con el desfile, el cual también contó con la participación de diputados y exdiputados locales, legisladores federales y autoridades gubernamentales.

Previo el inicio de la marcha, los presentes y los integrantes del Comité de la Diversidad de Sinaloa cortaron el listón de inauguración, para que, en su respectivo orden, la escolta oficial de la diversidad sexual abanderara y dirigiera el movimiento.

“¡Morena, cumple!”, “¡Matrimonio igualitario ya!”, “¡Mamá, sí soy!”, fueron algunas de las manifestaciones verbales que se proclamaban entre los asistentes.

Carteles, vehículos decorados, música y bailes también llenaron de alegría y color la principal avenida de la ciudad de Culiacán.

Llamado al Congreso

Tiago Ventura, vocero del Comité de la Diversidad Sexual, manifestó que es un hecho afortunado que la marcha se realice en tiempos donde el Congreso del Estado está a punto de dictaminar la iniciativa que propone legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Expresó que las casualidades no existen y que con esta manifestación los legisladores pueden tomar conciencia sobre el respeto y no discriminación a la comunidad LGBBTTI.

“Estamos luchando por el respeto a la diversidad, todos somos diversos y no solamente por nuestras preferencias sexuales, sino como personas en general, van a ver que en este año, vamos a contar con nuestra ley aprobada”, manifestó.

Por su parte, la activista y defensora de los derechos humanos, Almendra Negrete, expresó que los diputados de Morena aún se niegan a reconocer los derechos LGBT+ e hizo un llamado al diputado Horacio Lora y Apolinar García para que no se opongan a esta causa, que por más de cinco años ha prevalecido.

Asimismo, las diputadas federales de Morena Merary Villegas y Yadira Marcos se pronunciaron totalmente a favor del reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales.

“Somos ciudadanos y ciudadanas sin importar nuestra identidad y género, somos iguales que todas las personas porque pagamos impuestos y estamos regidos por la misma ley”, manifestó la morenista Merary Villegas durante la marcha.

“Justo y necesario que esta ley sea aprobada esta semana y para eso hacemos un llamado a todos los partidos que tienen que actuar de la forma correcta”, expresó la legisladora Yadira Marcos.

Asimismo, el exdiputado local Roberto Cruz, quien presentó una de las iniciativas a favor del matrimonio igualitario, consideró que los actuales legisladores han hecho caso omiso a las exigencias de esta comunidad, a pesar de que un mismo partido (Morena) cuenta con los votos necesarios para expedir cualquier ley.

“Que ya no sigan retrasando esta iniciativa, yo no sé porque se pronuncian en contra de este derecho, no sé cuanto les estén pagando para que no se apruebe, es muy lamentable cuando solo con Morena se cumple la mayoría simple para aprobarlo”, dijo.

Desde el público

Entre los protestantes, Brayan Gutiérrez, quien cargaba el banderón representante de los LGBTTTI, expresó que su colaboración es debido a los numerosos crímenes de odio que han atentado contra la integridad y contra la vida de muchos.

“Hoy exigimos justicia por todos los crímenes de odio que ha habido en nuestra comunidad que por muchos años ha estado reprimida, que la gente salga a marchar, que no tengan miedo, exigimos derechos, libertad y respeto”, afirmó.

Omar Lizárraga, quien se hizo acompañar por una comitiva de protestantes y un carro alegórico con reinas de los diversos certámenes de la comunidad LGBT+, manifestó que ya es tiempo de que Sinaloa de un paso en materia de respeto a los derechos humanos y que los estigmas tienen que acabarse y erradicarse con acciones contundentes como son este tipo de manifestaciones.

Agregó que las marchas son de la diversidad, y se rigen en un marco de respeto y alegría, de modo que cuenta con todo el apoyo gubernamental para llevarse a cabo.

“No queremos retroceder, queremos que Sinaloa avance porque podemos ser el estado número 18 que apruebe el matrimonio igualitario. Esta marcha es muy colorida y de mucha fiesta, pero todo es con respeto, no hay alcohol, no hay desnudos”, dijo.

Evento cultural

Al culminar el desfile, los protestantes se aglomeraron en la ágora del Instituto Sinaloense de la Cultura, en donde se hizo un llamado a toda la comunidad para estar presentes en las sesiones ordinarias del próximo martes y jueves del Congreso del Estado, días en los que se prevé que el matrimonio igualitario sea puesto a consideración del pleno.

En dicho lugar, el Comité de la Diversidad organizó un programa cultural que contaba con la participación de artistas y cantantes como Adrián Varela y Brenda Rosh. Este mismo evento fue conducido por la influencer mejor conocida como El Viscocho y se llevó a cabo la coronación de la reina de la Marcha de la Diversidad 2019, Denisse Franco.

En el evento, también se hicieron presentes las diputadas locales Karla Montero Alatorre, Yeraldine Bonilla y Beatriz Adriana Zárate.