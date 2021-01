Marco Zazueta denuncia que en Sinaloa no investigan corrupción

Sinaloa.- Los presuntos actos de corrupción que involucran al Ayuntamiento de Culiacán evidencian la presunta complicidad de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y del sistema anticorrupción puesto por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, que “no sirven para nada” y solamente se conocen los supuestos desvíos cuando se dan pleitos, “entre gitanos se están leyendo las cartas”, como lo sucedido entre los exalcaldes Sergio Torres Félix y el actual dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, afirmó el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta.

Dijo que las denuncias públicas que ha realizado el precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (MC) muestran la complicidad de los auditores de la ASE que realizaron las revisiones, porque no reportaron lo que detectaron y saben ellos y los exediles “el caminito” de cómo crear empresas falsas, el desvío de recursos públicos y toman muestras en las auditorías de donde saben que no van a encontrar nada.

Auditorías dirigidas

En esta legislatura local, explicó que se tiene conocimiento de que las auditorías están hechas para salvar a los funcionarios que cometan anomalías y no vayan a la cárcel.

“Los dos son un par de corruptos, Sergio Torres también hizo corrupción con software, está la empresa que él creo y que se llama Pacific Wap, entre ellos se saben sus ‘cochinadas’ y la Auditoría Superior del Estado no sabe nada”.

Recordó que la Estafa Maestra fue denunciada por ciudadanos, y la Auditoría Superior de la Federación no encontró nada debido a que los casos de presuntos actos de corrupción surgen por indagaciones que realizan las personas, que se han involucrado en investigaciones de transparencia y han detectado las irregularidades.

Transparencia

Zazueta Zazueta señaló que el Sistema Anticorrupción y la Secretaría de Transparencia no cumplen sus funciones y realizan el trabajo preventivo entre los funcionarios estatales ante la falta de voluntad, que únicamente se muestra en “seguir protegiendo a los mismos corruptos”, que no sanciona la Fiscalía General Estatal por no estar correctamente sustentadas y carecen de fundamento las denuncias de presuntos actos de corrupción.

Criticó los dictámenes que realiza la Secretaría de Transparencia, que le quita la responsabilidad a los funcionarios en el manejo de recursos.

Los Datos

Denuncia

El exalcalde de Culiacán Sergio Torres Félix realizó el 19 de enero una denuncia pública de un presunto desvío de recursos federales por un monto de 221 millones de pesos en el Ayuntamiento de Culiacán, durante el ejercicio fiscal de 2017.

Fiscalización

El Congreso del Estado está abierto a las denuncias de los ciudadanos, y en breve se va a crear la Unidad Técnica de Evaluación, que va a revisar los resultados del trabajo que realice la Auditoría Superior del Estado (ASE).