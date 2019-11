María Guadalupe compartía bastón con su esposo, hoy recibió uno nuevo

Culiacán, Sinaloa.- María Guadalupe Galindo Ruiz, a sus 70 años de edad cuenta con una prótesis de rodilla, osteoporosis y artritis degenerativa, lo que le genera problemas para caminar y requiere de la ayuda de un bastón.

Fue hasta el dia de hoy cuando compartió con su esposo de 80 años de edad, el único bastón con el que contaban para poder caminar con dificultades, ya que recibió en las Jornadas Puro Sinaloa que se llevaron a cabo en infonavit Barrancos en Culiacán, el apoyo de gobierno del estado con un nuevo bastón de cuatro puntas, esto pues al mantenerse solo de una pensión no podían comprar uno nuevo.

“Tengo como cuatro años desde que me operaron compramos este, pero luego mi esposo tambien anda malo de sus rodillas y ahí nos turnamos con el bastón, por eso, tengo osteoporosis, artritis degenerativa y la artritis me degeneró mis huesos, me sigue degenerando mis huesos”, expresó María Guadalupe.

Cabe destacar que dicha jornada se encuentra instalada en la escuela primaria Fraternidad y en donde se brindan diferentes servicios a la ciudadanía, tanto de trámites gubernamentales como de apoyo social.

Sobre las Jornadas de Apoyo y el Buen Fin

En pleno “Buen Fin”, el gobernador Quirino Ordaz Coppel llevó su Jornada de Apoyo “Puro Sinaloa” a una de las colonias más populosas de Culiacán, como es el Infonavit Barrancos, donde alrededor de dos mil colonos del sur de la ciudad no sólo aprovecharon los apoyos en especie como sillas de ruedas, lentes, despensas, entre otros, sino también descuentos en los trámites vehiculares, de hasta 75 por ciento en recargos, multas y honorarios, así como de un 50 por ciento en licencias de conducir.

“Si ahorita piden una licencia o un reemplacamiento tiene los descuentos del Buen Fin. Vamos a apoyar porque en diciembre hay que ayudar a la gente para su economía, vienen los aguinaldos y viene más derrama económica, más turismo y creo que tenemos que apoyar mucho al bolsillo de la gente”, dijo el gobernador en entrevista con los medios de comunicación a su arribo.

La Jornada de Apoyo número 76 tuvo lugar en la Escuela Primaria Fraternidad, ubicada en el corazón del sector de Barrancos, por el bulevar Benjamín Hill, y a su llegada el gobernador Quirino Ordaz Coppel fue recibido por el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro y por el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, que dirige la dependencia encargada de organizar estas Jornadas.

Desde su llegada, Ordaz Coppel se dedicó a recorrer los módulos de las distintas dependencias gubernamentales, para saludar a la gente y entregar personalmente algunos de los apoyos, como en el stand de la Beneficencia Pública, donde entregó decenas de sillas de ruedas, andaderas, muletas y bastones para adultos mayores o personas con alguna discapacidad, en compañía de su directora, Carolina Hernández Matus.

Enseguida, en el módulo de la Secretaría de Economía, el mandatario estatal entregó tres cheques de la Red Fosin para microempresarios, correspondiendo al señor José Alfredo Cuadras Cázares, un crédito por 100 mil pesos; al señor Sergio Enrique Palazuelos Mojardín, otro crédito por 25 mil pesos y a la señora María de Lourdes Alarcón Zamora, otro cheque por 25 mil pesos, los tres para financiar talleres de herrería.



Asimismo, como parte del Programa Empléate del Servicio Nacional del Empleo, el gobernador entregó a las señoras Elvira Escobar Méndez y Rosa María Sarabia Méndez, un cheque por 17 mil pesos para la adquisición del mobiliario necesario para equipar su negocio de venta de hot dogs y hamburguesas, recursos a fondo perdido, con el propósito de impulsar el autoempleo.

Durante el recorrido, el gobernador Quirino Ordaz Coppel también visitó los módulos del Seguro Popular y de la Secretaría de Salud, donde cientos de personas recibían en esos momentos consultas gratuitas y estudios propios de la mujer.

Acompañaron al mandatario estatal además, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres; el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo; el subsecretario de Atención Médica, Víctor Hugo Sánchez Malof; el subsecretario de Desarrollo Social, José Nazario Nieblas; la directora del Seguro Popular, Rosa Elena Millán Bueno; el director de la Red Fosin, Gabriel Gavica Sáenz; el director del ICATSIN, Francisco Frías Castro, y como invitado especial, el diputado federal Alfredo Villegas Arreola.