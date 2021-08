María Heredia, arqueóloga que busca ser la primera mujer electa en la dirigencia del PAN en Sinaloa

Sinaloa.- Una arqueóloga busca dirigir al Partido Acción Nacional (PAN) y corresponde a la exdelegada del INAH, María de los Ángeles Heredia Zavala, quien considera que es el momento de que las panistas sean las que tomen las decisiones y se les reconozca su trabajo, porque urge rescatarlo ante una sociedad que está pidiendo que el PAN sea una opción frente a Morena.

La regidora electa en Ahome, declaró que tiene la firme intención de participar en la convocatoria que emitan a nivel estatal, debido a que es una mujer con una militancia de más de 30 años en este partido político, con bastante trabajo en el interior del PAN y con la sociedad.

Aunado, a que está vinculada con los temas de los pueblos mágicos, creación de empleo temporal en los sitios arqueológicos y dijo que el logro que su persona ha sido que la única zona arqueológica declarada a nivel nacional fue Las Labradas en Sinaloa, y que a partir de ello no se han hecho este tipo de gestiones.

En su trabajo como panista, afirmó que “yo soy una persona independiente y que ha trabajado con los militantes, y mi perfil está adecuado a la luz de los acontecimientos y los momentos que se está viviendo, porque se necesita un partido fuerte y que sea en verdad opositor, aunado a una visión hacia donde lo queremos llevar”, expresó Heredia Zavala.

Precisó que ella no pertenece a un grupo y la fuerza que tiene está basada en la militancia, y “la verdad que ya estamos cansados de que sea secuestrado por grupos el partido, así como abrirnos a la sociedad y no solamente al interior…hay que trabajar por los sinaloenses”.

“Yo no tengo miedo a los grupos y no he estado mucho tiempo trabajando en el PAN, y en estos momentos se requiere fortaleza y esa la da la militancia”, agregó.

Desde hace muchos años, las mujeres han trabajado mucho y no han destacado, que debe ser en la política, toma de decisiones, quehacer social y en todos los ámbitos se debe estar presente.

Leer más: Por pandemia de Covid-19 se reducen citas para pasaportes al 40% en Mazatlán

Heredia Zavala cuenta con una formación profesional como maestra en gestión y política pública y en procesos políticos, así como defensora del patrimonio cultural e histórico de Sinaloa.