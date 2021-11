María Heredia declina por no obtener 800 firmas para ser candidata a la presidencia del PAN Sinaloa

Sinaloa.- Por no alcanzar las 800 firmas requeridas para poder registrar su planilla, la arqueóloga María de los Ángeles Heredia Zavala declinó en participar como candidata a la presidencia estatal del PAN en Sinaloa y dijo que las firmas no deben de ser un obstáculo o condición para poder competir en este partido político, porque muchos panistas no cuentan con los recursos para conseguirlas en escasos cuatro días.

Pese a ello, dijo que ella trabajará a favor de Verónica Montaño Cisneros, porque el proyecto del panismo es ser un partido político fuerte, incluyente y de cara a la sociedad, que es la meta final.

Dijo que a nivel nacional el PAN ocupa el lugar número dos y en la Ciudad de México es la primera fuerza política, pero en el estado se ubica en el quinto lugar, que obliga a trabajar para sacar adelante al panismo local para corregirse el rumbo que era uno de los compromisos con los militantes de sepa de este partido.

Al hacer pública su decisión de no registrar su planilla, externó lo siguiente: ”Desafortunadamente no pudimos conseguir el total de las firmas que ocupábamos para el registro y no podré competir. Sin embargo, agradezco infinitamente su disposición y entrega, tanto del equipo, como de quienes nos dieron la confianza, honestamente, las firmas no deberían de ser un obstáculo o una condición para poder competir, es algo, creo en lo que tenemos que trabajar, muchos de los aspirantes no contamos con los recursos para conseguirlas”.

En cuanto a la invitación a participar desde esta trinchera, consideró que “habla bien de ella, de que quiere hacer las cosas bien y no le tiene miedo al cambio, a la crítica, a las sugerencias, que no pretende quedarse encerrada, esperando instrucciones o indicaciones para moverse o no moverse”, agregó.

Heredia Zavala dijo que ella contribuirá a la campaña de Montaño Cisneros con el voto que trae de Ahome, El Fuerte, Guasave y parte de Sinaloa, y en el sur se sumaría Concordia, Mazatlán, Escuinapa y otros municipios, que se busca integrar una agenda que contempla la problemática de los sectores productivos.