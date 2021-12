María Leticia Arredondo Trujillo es un sinaloense ejemplar por su mérito al combate de la pandemia

Culiacán, Sinaloa.- María Leticia es una enfermera de 29 años de edad y un gran ejemplo a seguir. El amor por el prójimo y el gran esfuerzo que ha realizado durante la pandemia de covid-19 la hizo merecedora de recibir la medalla Miguel Hidalgo, máxima condecoración que otorga el Gobierno de la República, y que ahora se entregó a los llamados “héroes” contra la pandemia del COVID.

María Leticia nació y se preparó de forma profesional para ayudar al prójimo de eso no hay la menor duda, mientras muchos profesionistas y miles de Sinaloenses se resguardaban en sus casas para no ser contagiados de covid, ella se percató que cada vez había más personas contagiadas y que no había suficiente personal en el Hospital Integral de Cosalá para atenderlos y fue eso la que la llevó a ir a pedir trabajo.

Al principio su familia se rehusaba, tenía temor de que le pasara algo, pero al ver que ella no iba a desistir de su intención de ayudar a esas personas que estaban pasando por momentos muy difíciles optaron por aceptar que trabajara de cerca de la pandemia, pese a que estuvo y está muy cerca de muchos enfermos no se ha contagiado, por ello da gracias a Dios.

Para María Leticia no fue fácil trabajar en el área covid, había ocasiones en las que había demasiado pacientes, y ella tenía que pasar de 6, 12 y hasta 24 horas trabajando de manera continua, cuando estaba a punto de desfallecer la reanimaba la voluntad y fuerza que tenían sus pacientes para vencer la enfermedad, los momentos más felices en medio de tanta preocupación y agotamiento físico era cuando los pacientes se iban recuperados con sus familias, esos recuerdos siempre quedaran en su memoria.

A esta gran enfermera la mueve un gran motor y ese es el amor de su vida su hijo de tres años de edad para sacarlo adelante no le importa trabajar noche y día. Su reconocimiento lo dedica a Dios, su familia y a su hijo.

Otros héroes que recibieron la medalla Miguel Hidalgo de manos del gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Salud Héctor Melesio Cuen Ojeda fueron:

Del Hospital Integral de Cosalá:

Enfermera Ana Lorena Acosta García

Doctor Jesús Edgar Bernal Gaxiola

Doctor Lucio Baltazar Medina López

Doctor Orión Novelo Campos

Doctor Cristian Alán Torres Gómez

Del Hospital General de Mazatlán:

Doctor Cristian Jesús Orozco Altamirano

Del Hospital General de Los Mochis:

Enfermera Perla María Ruiz Hernández

Enfermera Angélica Serrano Valenzuela

Enfermera Ana Luisa Gallegos Contreras

Enfermera Michelle Sarahí Acosta López

Enfermera Ana Lidia Zayas Sarmiento

Doctor Paúl Antonio Osuna Lizárraga

Del Hospital Integral de Badiraguato:

Doctora María Elena Payán Meza

Doctor Álvaro Aguilar Cárdenas

Radiólogo Juan Diego Muñoz Beltrán

A todos ellos muchas gracias por toda su dedicación, esfuerzo y amor por los sinaloenses.