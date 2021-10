María del Socorro, mujer valiente que venció el cáncer de mama en Culiacán, Sinaloa

Sinaloa.- María del Socorro Escobar Murillo, jubilada del IMSS y ex coordinadora delegacional de general de enfermería en Culiacán, Sinaloa, platicó que fue en el año 2017 cuando le detectaron cáncer de mama y que uno de los principales factores fue el mal manejo del estrés.

Explicó que al realizarse el estudio de la mastografía todo indicaba que estaba bien, sin embargo, sentía molestías en una de sus mamas por lo que le pidió al doctor que la revisara y le realizara más estudios para descartar el cáncer.

La detección fue de mastopatía fibroquística por lo que tuvieron infiltrar la mama, lo que generó que una parte de la mama se dejara de irrigar y se formara lo del cáncer, pero al tener una detección a tiempo durante el 2017 siguió las indicaciones médicas y no dejó que el cáncer tuviera más avance.

Expresó que al estar dentro del área de la salud y conocer sobre este tema no fue alarmante, sino de cuidado y de atención hacia su persona, descuido que había tenido por ser enfermera y atender a su familia. A partir de esta enfermedad, dijo que cambió la alimentación y empezó la práctica del ejercicio físico, así como del cuidado en lo que respecta a la salud mental.

Y aunque en agosto del 2017 le realizaron la operación, señaló que de todas formas le dieron quimioterapias como prevención y que su cabello se le fue cayendo; “cuando vives tú el proceso entiendes mucho a las pacientes”.

En el 2020 platicó que le hicieron la cirugía de colocación de su implante de mama y que esto se debió al apoyo total de su familia que nunca la abandonó en su difícil proceso.



Como sobreviviente del cáncer de mama, María del Socorro invitó a todas las mujeres a realizarse la autoexploración en casa e informarse sobre las causas y consecuencias de la misma.

“No porque no seas una mujer casada o no tener hijos no significa que estás libre de esta enfermedad, tenemos que aprender a identificar cuando hay algo anormal en nuestro cuerpo”.

Algunos de los síntomas del cáncer de mama son: coloración roja en la mama, bolitas alrededor y expulsión de líquido por el pezón, por ello, dijo que la exploración de mama se debe de realizar aunque no se tenga ninguna sintomatología.