Marina suspende actividades turísticas en Altata y en todo México

Culiacán, Sinaloa.- En el Puerto de Altata se suspendió la navegación a las embarcaciones de servicios turísticos, entre ellos paseos de lancha, yates, entre otras, confirmó el Capitán de Puerto José Zatarain Moreno, quien aseguró que esta medida es a nivel federal ante la pandemia de coronavirus.

De acuerdo al funcionario han visto navegar en el puerto embarcaciones particulares, por lo que se está trabajando en implementar la medida a esas embarcaciones las cuales desembarcan por otros lados y no en el puerto.

Llamó a la ciudadanía a estar consciente de que hay una contingencia internacional de salud y si se suspendieron diversas actividades en las dependencias estatales y federales no es para que estén de vacaciones.

Confirmó que la disposición también aplica para aguas interiores como: diques, ríos y arroyos, y es para que estén en sus casas para protección de sí mismos y sus familias y enfatizó:

El mensaje es para cualquier lugar

El funcionario preciso que la disposición no es para cierto tipo de embarcaciones, sino para todas:

“Como que no están recibiendo bien el mensaje… no es para el uso de un equipo en particular, el mensaje es para que toda la gente quede guardada en su casa… y no estén haciendo labores de vacaciones”

En la actualidad por mal tiempo está cerrado el puerto de Altata, ya que hay fuertes vientos.

A través de una circular de la Secretaría de Marina se instruyó lo siguiente:

“Se giran instrucciones a fin de negar despachos y salidas a las embarcaciones dedicadas a las prestación de servicios de turismo náutico, con embarcaciones, menores de recreo y deportivas mexicanas y extranjeras, así como aquellas embarcaciones, nacionales y extranjeras para uso particular empleadas para fines recreativas”.