Mario Delgado e Ignacio Mier no trataron el tema de Estrada Ferreiro, afirma Rubén Rocha Moya 

Culiacán, Sinaloa.- En su visita durante el pasado viernes el presidente de Morena a nivel nacional, Mario Delgado, y el coordinador de la cámara de diputados en San Lázaro, Ignacio Mier, vinieron a saludarlo, contó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y no hablaron del caso del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

“Andaban en campaña en Durango, en Tamazula, resolvieron venir a saludarme cosa que les agradezco, platicamos de muchas cosas no tenían agenda específica, entre otras cosas me invitaron a que yo fuera a reforzar campaña el sábado en Durango, lo puedo hacer, fui, no sé qué tanto les ayude allá, pero dicen que era pertinente y yo acepté la invitación y fui”, explicó.

De acuerdo al mandatario estatal no hubo tema en particular, los asuntos que tienen que ver con Morena y que están en proceso aquí y ellos no dieron ninguna opinión.

“No hicimos reunión de partes, simple y llanamente es como les comento, ambos que son mis compañeros son amigos, estuvieron en Tamazula y dijeron vamos a Culiacán, aquí estuvieron y luego nos fuimos a Durango aceptando yo su invitación”, finalizó.