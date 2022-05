Mario Delgado e Ignacio Mier se reúnen a puerta cerrada con el gobernador Rocha Moya

Sinaloa.- A unas horas de la salida del secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, y en medio del conflicto del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, llegaron a Sinaloa el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el coordinador de los diputados del mismo partido, Ignacio Mier.

En la Casa de Gobierno de Altata, ayer viernes 13, durante más de cuatro horas, los morenistas charlaron con el gobernador Rubén Rocha Moya.

Aunque se trató de una reunión privada, trascendió que su visita obedece a los conflictos que tiene el gobernador con Cuen Ojeda, a quien sustituyó, y con Estrada Ferreiro, quien lleva un proceso de juicio político por su actuar en la presidencia municipal de Culiacán.

Como se ha informado, Estrada Ferreiro se ha enfrentado con diversos sectores y ha insultado al mandatario estatal. Enfrenta juicio político e incluso hay voces que consideran que saldrá pronto de la alcaldía.

Se ha mencionado a Graciela Domínguez Nava, Jesús Ibarra Ramos, Aarón Rivas Loaiza y Feliciano Castro, incluso hasta Javier Gaxiola Coppel y Enrique Díaz Vega, como posibles sucesores de Jesús Estrada Ferreiro. Sin embargo, al ser entrevistados por reporteros de Debate, coincidieron en señalar que no es tiempo para hablar del tema o que tienen responsabilidades específicas que deben cumplir antes de pensar en la alcaldía.

Aun cuando Graciela Domínguez tiene la responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, y Feliciano Castro la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, según analistas políticos no pueden descartarse para este cargo por su cercanía con el gobernador Rubén Rocha Moya (leer la nota aquí).

En este sentido, Domínguez Nava se dijo respetuosa del ámbito educativo, puesto que tiene una encomienda al frente de la SEPyC, mientras que la política es un proceso que se cursa en otro espacio.

Respecto a si rechazaría o no la oferta de sustituir a Estrada en la presidencia municipal, Domínguez Nava se limitó a decir que no es momento para atender el tema. Sin embargo, reconoció que entre la clase política y analistas de la región ya se podrían empezar a escuchar muchos nombres, pero finalmente el juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro es un tema que está en proceso y aún no se sabe el resultado.

“Lo único que puedo decir es que seremos respetuosos de lo que suceda, pero no estamos en esa ruta, sino que estamos en el trabajo que nos ha encomendado el gobernador, que es bastante en el área educativa y no quisiéramos abundar en el tema (político) porque no es el tema en el que estamos enfocados”.

En tanto, el diputado local Feliciano Castro Meléndrez dejó en claro que no le interesa hablar de la mención como posible sustituto de Estrada Ferreiro y tampoco del proceso de juicio político que se lleva a cabo en su contra. “Nosotros tenemos una responsabilidad y estamos cumpliendo una responsabilidad. Eso es lo que ahorita tenemos: ser diputado, y lo vamos a cumplir”, agregó.

El también diputado morenista Jesús Ibarra Ramos coincidió en señalar que se encuentra enfocado en sus funciones en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.

“Lo que debemos hacer todos los ciudadanos y los que nos dedicamos a la política, sobre todo en este proyecto de la Cuarta Transformación, es trabajar para que le vaya bien al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que el proyecto de Rubén Rocha Moya se fortalezca y que nosotros hagamos nuestro trabajo en el Congreso. Eso implica estar en constante movimiento y hacer las tareas de todos los días”, agregó.

Reiteró que siempre va a agradecer que lo consideren, pero está enfocado en sus tareas y siempre le dedica el tiempo y la calidad a la responsabilidad que le encomiendan.

Aarón Rivas Loaiza, quien ya fue presidente de Culiacán con el PRI (2012-2013) al sustituir a Melesio Cuen Ojeda, se dijo respetuoso de la investidura de Jesús Estrada. Agradeció que lo mencionen como una figura que promovería la unión en el poder político, además de tener buena relación con todos los partidos en Sinaloa.

El secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, sólo dijo desconocer de dónde salió esa versión y aseguró que por el momento está enfocado en su función en Economía.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de Sinaloa iniciaron el pasado 22 de abril con el proceso de juicio político en contra del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Diversos analistas y columnistas políticos de la región mencionan a funcionarios cercanos al gobernador Rubén Rocha Moya, así como a diputados morenistas, como posibles sustitutos del alcalde en caso de que el juicio político así lo determine.