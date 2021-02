Mario Delgado ignora a familiares de "Neto" adolescente desaparecido en Sinaloa 

Sinaloa.- Javier Ernesto Vélez Pulido está por cumplir tres meses de que fue privado de la libertad presuntamente por elementos que viajaban en una patrulla clonada con numeración 0138, de la Policía Municipal de Culiacán, que llevó ayer a los padres, a solicitar la intervención del presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, a fin de que los apoyen para acudir a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y denunciar que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y el director de la corporación, Óscar Guindo Marmolejo, se “han lavado la manos” en la desaparición de su hijo.

La señora Reynalda Pulido Chavira y su esposo Javier Vélez manifestaron que la Fiscalía General del Estado no presenta avance en las investigaciones y “todos se echan la bolita y nadie sabe nada” de lo ocurrido con “Neto”, y la respuesta de las autoridades es que “siguen buscando”.

Dijo que el día que Javier Ernesto desapareció había 23 videocámaras en las calles en donde fue “levantado” y para la FGE ninguna sirvió, y a lo cual se le ha dicho a ambos que “no cubran la comandante que se llevó a mi hijo y ustedes ya saben de quien estoy hablando”, expuso públicamente que les ha dicho.

En la actualidad, comentó que los testigos de los hechos se encuentran amenazados y solamente con la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, considera que podrá saber en dónde está su hijo, porque nadie lo está buscando y su esposo y ella, corren hacia los lugares que les señalan que está “Neto”.

La mamá del joven aseguró que hay muchas personas desaparecidas presuntamente por la Policía Municipal, y con mucha tristeza insiste “yo no les tengo miedo hasta ya me amenazaron de muerte y nadie me quiere ayudar ni siquiera a buscarlo”.

Todos los días “ando en el monte buscando al plebe en una moto” y lo único que escucha de las autoridades de la Fiscalía de Desaparecidos es que “les dé tiempo”.

Reynalda Pulido Chavira madre de Neto | Foto: Luis Gerardo Magaña/Debate

Menciona que la novia ya declaró que ahora no lo conoce y solamente sé que cuando se lo llevaron “ella lo mandó a tres mandados y a las tortillas”.

Ahorita mi único bien que tengo es una moto y la estoy vendiendo para irme a la Ciudad de México, para ir a buscar al presidente López Obrador y escuche lo que estoy viviendo y que en Sinaloa no hacen nada por los desaparecidos”, concluyó Reynalda Pulido.

Por horas permanecieron en la calle en espera de que Mario Delgado Carrillo se acercara a ellos, pero después de una larga espera, la familia Vélez Pulido se retiró y sigue en la búsqueda del dinero que les permita pagar el pasaje y los demás gastos que requieren para exponer directamente al Presidente de México su caso y el drama que se vive por los desaparecidos.