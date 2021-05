Marisela y sus cuatro niños necesitan un lugar para vivir en Culiacán

Sinaloa.- Caminando muy contentos y presurosos, dos niñas y un niño de Marisela se dirigían a su humilde cuarto hecho de jabas, lonas y hules en Aguaruto, perteneciente al municipio de Culiacán; creían que se iban a encontrar con su papá, quien falleció la semana pasada.

En el camino se detuvieron en una tienda en donde les regalan paletas. Los niños son inquietos y no se les puede quitar el ojo de encima, sobre todo cuando andan en la calle.

Ajenos a la pobreza en que viven al llegar al humilde cuarto, los niños se miraban felices, reían a carcajadas y jugaban con cosas muy simples, muñecos viejos y pedazos de cartón.

En este pequeño cuarto, el calor es insoportable y durante la temporada de lluvias el agua se mete por todas partes. Los niños se llenan de salpullido, pero no hay nada qué hacer. Al no contar con luz eléctrica, no pueden tener un abanico y los moscos suelen darse un festín con ellos en las tardes. Todos duermen en un colchón que está en muy mal estado. En este cuarto falta de todo, no tiene ni un solo mueble ni enseres domésticos.

Tragedia

Julio César, padre de estos niños, murió el jueves pasado: fue atropellado en un tramo carretero entre las sindicaturas de Aguaruto y San Pedro. Al momento de la tragedia iba a vender leña para comprarle una lata de leche a su niño de 7 meses.

Debido a que el cuarto donde vive Marisela está en un lugar desolado de la sindicatura de Aguaruto y por la noche es un sitio peligroso, ahora que está ella sola le dieron posada durante unos días en una pequeña iglesia apostólica en construcción, pero ayer al ir un rato a lo que es su humilde hogar iba a batallar para llevarse a sus hijos.

A Marisela le urge que la apoyen para tener un lugar seguro para vivir, ese es su sueño y espera que pronto se le cumpla. Desea tener un lugar digno y en donde sus hijos puedan tener una mejor calidad de vida.

Espera

Marisela está a la espera de que le entreguen el triciclo de su esposo para mandarlo arreglar y ponerse a trabajar en la recolecta de cartón y otros materiales, y con esto busca salir adelante. No sabe qué autoridad se lo llevó, pero le dijeron que estaba en la Policía Municipal, ella lo quiere recuperar porque es su principal medio de transporte y de trabajo. Esta madre de familia necesita que las autoridades y la sociedad civil le “echen” una mano.

Ella en menos de 10 días perdió a su hija de 15 años y a su esposo, ambos murieron en accidentes de tránsito.

Vecinos de Aguaruto piden a las autoridades que se activen en este caso, que se le brinde la atención de víctimas del delito, ya que el caso de su esposo fue un homicidio culposo: el conductor que le quitó la vida se dio a la fuga.

Solicitan al delegado de Programas Federales Jaime Montes Salas que la apoyen con los diversos programas que tienen, para que ella pueda trabajar. Quien desea apoyarla con leche, pañales y despensa puede hablarle al 6674772578.