Más de 100 agresiones en la UAS no han sido esclarecidas

Navolato, Sinaloa.-El rector de la Casa Rosalina, Juan Eulogio Guerra Liera, dio a conocer que un total de 180 agresiones se han registrado en los diferentes planteles educativos, por lo que han exigido a las autoridades que se trabaje en el esclarecimiento de cada una de ellas, las cuales han ocurrido en todo los planteles del estado.

Esto debido a que ponen en riesgo a la comunidad estudiantil, a los docentes y a los administrativos, por lo que en repetidas ocasiones la UAS ha solicitado el llamado a las autoridades a que refuercen la vigilancia en la zonas escolares para evitar incidentes, pues ya han perdido la vida y resultado heridos alumnos, maestros y personas inocentes.

Asimismo, ante cada incidente ocurrido, han tenido encuentros con las autoridades para que centren su atención en ellos, sin embargo la violencia continúa.

A las 08:00 horas de ayer, dos personas armadas ingresaron a la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Navolato para amenazar a un docente con la intención de exigirle una calificación aprobatoria para un alumno.

El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, fue quien confirmó de manera pública el incidente y aseguró que los sujetos no tenían temor de ser identificados, ya que ingresaron al plantel educativo sin capucha.

"Los sujetos ingresaron al plantel amedrentando al vigilante y al coordinador académico. Esta agresión habla de personas que no tienen temor de ser identificadas porque proporcionaron el nombre del alumno por el que buscaban se cambiara la calificación", explicó la máxima autoridad de la Casa Rosalina, quien considera esto una acción de impunidad que pone en riesgo a los trabajadores de la educación.

Ante el incidente, las autoridades de la UAS buscarán un acercamiento con el fiscal Juan José Ríos Estavillo y el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que se refuerce y garantice la seguridad en todos los planteles educativos, ya que no es la primera ocasión que ocurre un hecho violento.

Al finalizar la denuncia ante los medios de comunicación que realizó Guerra Liera, no detalló qué ocurrió después del hecho; sin embargo, destacó que esta persona que ordenó que se llevara a cabo la amenaza no contribuye a la reconstrucción el tejido social: «Si hizo esto por una calificación, qué es lo que hará después», explicó, por lo que espera una pronta respuesta por parte de las autoridades para que se proteja a los docentes. La Fiscalía General del Estado no dio mayores detalles.

SIN DENUNCIA

El director de la Policía Municipal en Navolato, Sergio Lagunes, dijo a este medio no haber tenido reporte sobre el incidente por parte de las autoridades del plantel, pero acudirían para conocer qué fue lo que ocurrió.

Mientras que el secretario de Educación, José Enrique Villa Rivera, aseguró que todas las escuelas en el estado son seguras y que van a trabajar en reforzar la seguridad de los planteles tras el altercado en la UAS.

Al ser entrevistado en un evento en Mazatlán, Quirino Ordaz Coppel anunció que buscarán reforzar las seguridad en todo el estado, por lo que están trabajando en diferentes acciones y estrategias.

CRONOLOGÍA:

JUNIO DEL 2017

Un grupo armado ingresa a la Facultad de Agronomía, hiriendo al guardia, a quien le amputaron una pierna. Se desconoce el motivo de la agresión.

DICIEMBRE DEL 2016

Un estudiante de la Facultad de Derecho en Culiacán y quien cursaba el quinto semestre fue asesinado a balazos frente a una decena de jóvenes que ingresaban al plantel.

AGOSTO DEL 2015

A las 01:20 horas sujetos armados dispararon contra la fachada de la escuela preparatoria Ignacio Allende, en la colonia Guadalupe,

en Culiacán.

