Más de 121 mil personas en Sinaloa reconocen ser miembros de la comunidad LGBTI+

Entre los datos importantes a destacar por el INEGI en el estudio destaca que, el grueso poblacional de personas que reconocen tener una orientación sexual no convencional se concentra en los jóvenes de 15 a 19 años, que integran el 15.6 por ciento, mientras que quienes menos reconocen tener una orientación sexual no convencional son los adultos mayores de 60 años que integran solo el 0.9 por ciento.

"Entonces duplica y casi triplica la población afrodescendiente y a los hablantes de lengua indígena, en términos absolutos es mucho más grande la comunidad LGBTI+ que estos grupos, y nosotros hemos escuchado pronunciamientos sobre políticas públicas para estos grupos, y este segmento de la población no estaba dentro del objeto de análisis y es muy representativo", reiteró.

Valdez García destacó la importancia de realizar por primera vez el estudio para brindar las bases a las autoridades para trabajar en políticas públicas de protección a los derechos de las personas que reconocen una orientación sexual no convencional.

