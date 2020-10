Más de 30 mil personas despedidas sin fecha para juicio de demanda en Sinaloa

Sinaloa.- Más de 30 mil personas fueron despedidas de sus empleos a causa del impacto económico generado de la pandemia de covid-19, de las cuales, muchas han procedido a una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y ninguna ha tenido buena atención para resolución de sus casos, manifestó, Julio Sergio Alvarado Andrade, Presidente de la Federación de Barras Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Sinaloa.

Detalló que, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía, son más de 30 mil las personas que se quedaron sin trabajo durante la pandemia, lo que muestra una evidencia del grave impacto económico que repercutió el covid-19, directamente a las empresas, microempresas y en los empleos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A quienes decidieron demandar a sus empresas por su despido, se les dio una fecha muy prolongada para la resolución de su queja, pues sería hasta el mes de julio del 2021 cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje abordaría y daría resolución a estas demandas.

“Fueron despidos injustificados, nos manda un mensaje muy malo, las empresas parecen que estuvieran coludidas con las autoridades talvez sean estos 9 meses que faltan para que las empresas se repongan y puedan pagar lo que les deben a sus despedidos”, dijo.

Consideró que, no hay justicia pronta y necesaria para las personas que quedaron desamparadas en medio de la pandemia y que, además, son personas que entregaron su vida a una empresa y a estas alturas no podrán encontrar otro trabajo digno por mayoría de edad y falta de condición física.

Señaló que, existen casos de personas que duraron de 15 a 30 años trabajando para una empresa y en pandemia fueron despedidas, sin entregárseles lo correspondiente de liquidación conforma a sus derechos laborales.

“Les dieron 15 a 20 mil pesos esas personas donde va a trabajar, es cierto que si tu demandas la patrón no están impedidos para empezar a laboral pero no tienen edad no tienen condiciones para seguir trabajando”.