Más de 400 procedimientos de vasectomía sin bisturí se realizaron en el IMSS en Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa.- Como parte de las acciones de planificación familiar, se han realizado un total de 403 procedimientos de vasectomía sin bisturí en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, las cuales se dirigen a hombres que ya tienen decidido el número de hijos que conforman su familia.

El coordinador auxiliar de Salud Pública de la Jefatura de Prestaciones Médicas, Aarón Francisco Vega Estenzor, informó de enero a octubre del presente año se han practicado un total de 264 intervenciones de vasectomía sin bisturí, cifra que se suma a las 139 logradas, al mismo número de hombres que así lo solicitaron, en la reciente jornada nacional llevada a cabo del 16 al 28 de noviembre.

La vasectomía sin bisturí, explicó Vega Estenzor, es un método de planificación familiar altamente seguro, con una efectividad mayor a 99% en el que se utiliza solamente anestesia local, con una duración de 15 a 30 minutos y con una recuperación rápida y fácil para los intervenidos.

Este procedimiento, explicó, consiste en una pequeña intervención que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal de aproximadamente un centímetro, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides, la cual no requiere de sutura.

El doctor detalló que entre las diversas ventajas que ofrece la realización de una vasectomía sin bisturí, es que tiene una efectividad mayor a 99%, es de rápida recuperación, no interfiere con la actividad sexual de la pareja y no disminuye el deseo sexual ni la cantidad de semen.

De la misma manera, precisó que no tiene riesgos para la salud, no causa impotencia y es el método ideal para el hombre cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos y no puede utilizar los métodos anticonceptivos tradicionales.

El especialista agregó que este método de planificación familiar puede realizarse en cualquier momento, una vez que el interesado haya recibido consejería donde se le informe que es de carácter definitivo y que lo solicite de manera voluntaria a su médico en su UMF de adscripción, con la firma del consentimiento informado.

Por último, el coordinador auxiliar de Salud Pública recordó que el IMSS, a lo largo del año, continuará realizando jornadas de vasectomías en las principales UMF en el estado, motivo por el cual extendió una invitación a los varones, sean o no derechohabientes, y que consideren que ya tienen definido el número de hijos que integran su familia, para que puedan informarse sobre este método de anticoncepción en los consultorios de planificación Familiar, en Módulos de apoyo a la Prestación de Servicios de Planificación Familiar, así como al personal de Trabajo Social de las Unidades Médicas del Instituto, donde se les hace un seguimiento desde su ingreso hasta su alta médica.