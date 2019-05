Más de cien trabajadores quedan fuera del aumento en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Poco más de 100 trabajadores del sector de la salud quedaron fuera del incremento salarial pagado el pasado 15 de mayo con la reasignación de 200 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2019, por lo que se hicieron presentes en el Congreso del Estado para ser atendidos por los legisladores.

Los inconformes esperaban ser tomados en cuenta por el Ejecutivo y el Legislativo estatal para la homologación de su sueldo al considerar que también son catalogados como empleados de sueldo precario.

Serán considerados

Médicos, enfermeros y administrativos de diferentes municipios del estado fueron atendidos por los diputados morenistas Yeraldine Bonilla y Pedro Villegas Lobo, integrantes de la Comisión de Salud, quienes aseguraron que una bolsa de 5 millones de pesos sería destinada para su homologación, pero únicamente de los que no cuentan con base, puesto que, de los que se presentaron, algunos son sindicalizados y sí cuentan con todas las prestaciones de ley.

“Hablamos con el secretario de Salud y nos confirman que haremos uso de 5 millones de pesos que quedaron a reserva de los que podrían quedar, pero le daremos preferencia a los que no tienen base, ni prestaciones; esto no quieres decir que los de base no vayan a obtener un incremento, pero hay que ser conscientes de la situación y pacientes”, anunció el diputado por Morena a los inconformes.

Olvidados

Villegas Lobo especificó que en el caso de los de base que no obtuvieron un incremento fue a causa de que la líder sindical, Arcelia Prado, no los incluyó o no los catalogó como precarios, pues a ella se le solicitó una lista de empleados que fueran candidatos a recibir la homologación salarial de un 74 por ciento, de acuerdo al tabulador del Gobierno federal.

Los trabajadores inconformes esperaron a ser atendidos por los legisladores locales, para hacerles entrega de los documentos correspondientes para ser considerados en la lista de beneficiarios.