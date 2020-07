Más de mil 300 servicios ha realizado Cruz Roja Sinaloa por Covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Desde el inicio de la pandemia, la Cruz Roja ha realizado más de mil 300 servicios por Covid-19, informó el delegado en Sinaloa Carlos Bloch Artola.

De estos, unos 990 han sido traslados a hospitales. Aproximadamente 125 han sido servicios realizados en las mismas instalaciones de la institución, mientras que el resto se tratan de atenciones telefónicas que han sido asesoradas o canalizadas.

El titular recalcó que, a pesar de esto, no se ha dejado de atender otro tipo de cuestiones ajenas a la contingencia, como lo son accidentes y traslados por motivos de enfermedades que no son covid.

Enfatizó en que a pesar de que Cruz Roja presta estos servicios y cuentan con equipamiento y personal médico, no son un hospital ni cuentan con camillas para atender directamente al paciente, por lo que están solamente a disposición para los traslados y atención pre-hospitalaria.

No hay que perder de vista que nosotros no somos hospital y no somos doctores, aquí es un servicio meramente pre-hospitalario de primer contacto