Más del 30% repunta el comercio ambulante en Culiacán, Sinaloa

"Nosotros hacemos inspecciones a diario, y a diario salen vendedores que no tienen permiso, 2, 3, 4, 5 en ocasiones hasta más. Sí a incrementado, por lo menos un 30 por ciento, y esto es porque mucha gente se quedó sin empleo y ocupan llevar alimentos a sus casas", expuso.

Culiacán, Sinaloa.- Por lo menos un 30 por ciento de aumento en el comercio ambulante se reporta en el municipio de Culiacán actualmente, ya que son entre dos hasta cinco vendedores informales los que se retiran diariamente por no contar con permisos de venta en algún punto del municipio, lamentó Luis Alfonso Meza, director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento.

