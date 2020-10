Matilde sale a las calles de Culiacán a ganarse la vida vendiendo nieves y paletas de hielo

Culiacán.- Con más de 30 años en la calle para la venta de nieve, Matilde Aispuro Montenegro de 75 años de edad no desiste en trabajar para llevar el sustento a casa y así poder tener el pan de cada día.

Matilde tiene aproximadamente 35 años que llegó a la ciudad capital y con la falta de trabajo que había inicio la venta de paletas de hielo y nieve de leche en las calles de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

"La venta de nieve es lo más fácil, ahorita si quiero buscar otro trabajo ya no me lo dan, con mi edad no permiten ya en ninguna parte pero mientras puedas apuchar la carrera ahí voy andar", expresó el adulto mayor.

El comerciante de nieves explicó que a duras penas lleva el sustento a casa, pues hay días que no logra vender nada, esto al vivirse una situación tan difícil como lo es la pandemia por el COVID-19.

El salir día a día a las calles para Matilde ha sido un viacrucis pues ya no con su edad no puede caminar mucho y el poder conseguir otro tipo de trabajo es imposible, aún así señaló que tiene que trabajar para seguir llevando un poco de sustento a su casa.

El adulto de 75 años añadió que en otros tiempos la venta de paletas y nieve era muy distinta, pues tenía muy buenas ventas en las calles, parques, escuelas y demás.

"La venta ahorita está muy mala, todas porque le echan la culpa a la pandemia. No hay trabajos mucha gente perdió los empleos y ya no han conseguido andamos igual buscando la manera de salir adelante".

Matilde Aispuro manifestó que desde el inicio de la pandemia sólo un día ha dejado de salir a la calle para trabajar, pues aseguró que si no sale no saca dinero para llevar a su casa pues el trabajo que realiza es con un socio y no siempre le queda dinero para el.

"Siempre salgo porque no me gusta estar encerrado en la casa, es mejor buscar sacar lo de la comida del día", indicó.

También mencionó que gracias a su trabajo pudo sacar pobremente a sus cuatro hijos adelante, pero actualmente la venta no es tan buena por la falta de empleos y dificultad económica.

Matilde Aispuro comentó que su ruta actual es acudir a las afueras de la ley del río, zoológico, afuera de la iglesia del padre cuco y alrededores, así como la calle Benito Juárez dónde realizan cambio de dólares a la altura del mercadito y demás calles del centro de la ciudad.

"Tengo que agarrar camión diario para venir, desde las 9 de la mañana en adelante ando en la calle, hay personas que me conocen y me dan una ayudita porque saben que la venta no es mía", expresó Matilde.

El comerciante finalizó que la situación está muy triste pues no hay gente en las Iglesias, no hay gente en el parque ni en las escuelas.