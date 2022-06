"Me causa preocupación y terror": Estrada Ferreiro afirma que no ha sido notificado sobre audiencias

Culiacán, Sinaloa.- A través de sus redes sociales Jesús Estrada Ferreiro asegura que se dio cuenta que tiene cita para dos audiencias por medio de los medios de comunicación y las redes sociales.

De acuerdo al ex alcalde, no lo han notificado oficialmente sobre las audiencias, “vuelvo a lo mismo, yo no cuento para nadie aquí, me quieren sorprender con lo que están haciendo y seguramente y cuando menos piense van a detenerme para llevarme preso”, detalló.

Asegura que le echaron toda la caballería de la ley encima, la justicia entre comillas porque no le teme a ninguna investigación porque sabe perfectamente que no cometió ningún delito, pero lo están atosigando con todas las carpetas de investigación, con dos juicios político, con dos carpetas consignadas, con cuatro o cinco que dicen que están pendiente por consignar y con esto es humanamente imposible que defienda y eso le causa problemas, estrés, preocupación y terror.

Dio a conocer la dirección de su despacho para que lo notifiquen, pero pide que no lo vayan a notificar durante la madrugada.

Te recomendamos leer:

Contó que ayer acudió a la Vicefiscalía en donde no le recibieron un documento en el cual solicitaba que le permitiera declarar, comparecer y tuvo que llevar notario público para dar fe de la negativa. Volvió a decir que renuncia a sus derechos con el fin de que su caso y las audiencias sean públicas.