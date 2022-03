"Me costó 12 años que me aceptaran": Dorian, persona trans y no binaria en Culiacán

Sinaloa.- Las personas de la comunidad trans pueden pasar muchas transiciones, que van de sociales y no siempre van a ser hormonales, y hay otras que no se identifican con el régimen binario de hombre o mujer.

Dorian N. se define como una persona trans y no binaria. Firme en su decisión de no cambiar su cuerpo con hormonas, pero sus expresiones han sido modificadas, al descubrir que existen lugares que la han aceptado, después de vencer años de rechazo y discriminación cuando estudiaba modas en Culiacán, porque su ilusión es ser una prestigiada diseñadora.

¿Desde la niñez se identificaba con lo femenino?

“Mi identidad era muy clara desde muy chica, pero no tenía las palabras para describir lo que era, siempre sentía un apego a la feminidad, pero nunca me sentí lo suficiente mujer para decirlo. Lo claro que tenía también era que no era mujer ni hombre, y me pregunté entonces qué era y qué significaba. A mí me veían como un niño amanerado, entonces me decían que era gay y la gente te lo comienza a decir como insulto”.

¿Cómo era tu vida en la adolescencia?

“Yo viví mucho tiempo confundida, reprimida y dentro de mí, y fue hasta los 16 años que salí del clóset como persona bisexual, y me señalaban de promiscuidad sexual y no existía dentro de mi casa. Me descubrió mi mamá con unas conversaciones con un chavo con el que estaba saliendo y experimentando y buscaba qué me gusta y no. Con eso se abrió una caja de Pandora que no quería abrir en mi casa. Pero pensé que el rechazo lo iba a tener de mi papá, pero no fue así, mi mamá no aceptó”.

Leer más: Los Culichis aprueban legalización del aborto en el estado de Sinaloa

¿Qué recuerdos tiene?

“Por mis feminidades y ser amanerado sufrí de abuso sexual por parte de familiares. Soy un coctel de muchas cosas, era una persona trans y lo único que pensaba era que quería ser yo. No se me ocurrió quitarme la vida por ser como era, sino por el rechazo que se tiene de tu familia y primos, que era muy confuso todo”.

¿Y en qué etapa está?

“En la pandemia estuve en casa con mis papás, pero se empezaron a complicar las cosas, yo estaba en la transición y ellos no estaban formando parte y volteaban a otro lado. Yo comencé a definir mi identidad, de cómo me quiero ver, cómo me voy a arreglar, qué ropa me voy a poner, y ya he definido usar ropa femenina”.

Leer más: Hoy y mañana no hay clases en escuelas federalizadas de Sinaloa

El Perfil

Nombre: Dorian N.

Edad: 28 años.

Lugar: Culiacán.

Profesión: Diseño de moda, interiores y de imagen.

Logros: Egresó de la preparatoria con promedio de 9.6, estudiante de modas, que abandonó. Durante la pandemia cerró un negocio de café que había emprendido y trabajó en una taquería.