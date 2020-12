Me gustaría hacer historia como la primera mujer que gobierne Sinaloa: Rosa Elena Millán

Sinaloa.- Como una mujer inquieta, ávida de conocimiento, honesta y con la experiencia suficiente para asumir la responsabilidad de gobernar el estado, así se considera Rosa Elena Millán Bueno, actual directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, quien admite sin rodeos que aspira a la candidatura del PRI a la gubernatura de Sinaloa, que incluso le gustaría hacer historia como la primera mujer que gobierne Sinaloa.

Originaria del ejido San Diego, en la sindicatura de Eldorado, Culiacán, Rosa Elena Millán es la mayor de siete hermanos, madre de dos hijos y una mujer que ve en su familia la mayor motivación.

En entrevista para Debate, Millán Bueno comparte que desde niña fue inquieta, que incluso terminó la primaria a los 10 años de edad, porque desde los cinco ya sabía leer, escribir y sacar cuentas, lo que le valió iniciar desde segundo grado en la Primaria Rural Federal Francisco I. Madero, en el ejido San Diego.

¿De dónde es originaria Rosa Elena Millán?

"Crecí en el ejido San Diego, en la sindicatura Eldorado, con olor a caña, con olor a tierra mojada, en una familia numerosa, pero en una familia muy cariñosa, muy apegada a valores, muy apegada a principios y muy innovadora. Mi abuelo, que es una de mis mayores inspiraciones, mi papá también, por supuesto, mi madre, pero particularmente mi abuelo, era un hombre muy adelantado a su época. Él vivió en Estados Unidos; luego se viene acá, al ejido San Diego. Conoce a mi abuela, y ahí una abarrotera muy grande me inculcó mucho el amor a los libros, al conocimiento; me enseñó a jugar dominó, a jugar cartas y dados, pero no en el ánimo lúdico, sino en el ánimo de la probabilidad y la estadística, de aprender a usar el juego como una herramienta de conocimiento".

¿Y cómo se da su incursión en la política?

"También ahí, precisamente en mi comunidad. Yo tenía alrededor de 15 o 16 años, si mal no recuerdo, y hubo una campaña electoral del ingeniero Renato Vega Alvarado y de don Gorgonio Meza, que era la fórmula ganadora en ese tiempo de candidatos a diputados federales, y me pidieron que los acompañara de la entrada del pueblo al lugar donde se desarrollaba. Mi papá, don Adolfo Millán, y mi abuelo siempre recibían a los candidatos, siempre hablaban en los eventos, y como que ahí anidó en mí la semillita del presídium, de los cursos de la política, y empecé en la organización juvenil del PRI, cuando estudiaba Derecho, y aparte de eso en la Vanguardia Juvenil Agrarista, de la Liga de Comunidades Agrarias".

Actualmente, ¿cómo es su relación con el gobernador Quirino Ordaz Coppel?

"El gobernador es una persona a quien conozco hace muchos años. Le tengo un gran cariño como amigo; un gran respeto y una gran admiración como gobernante. Es una relación muy bonita, de mucha comunicación. Es un hombre que escucha, impulsa, ayuda, y en verdad lo considero un extraordinario ser humano".

¿Y con Jesús Valdés?

"Muy buena con mi querido Chuy. Lo conozco desde que estaba chiquito. Tengo una gran relación con él, mucha comunicación. Me da mucho gusto ver a un joven tan echado para adelante conduciendo al partido. Creo que es un gran gran amigo".

¿Ha platicado con ellos sobre sus aspiraciones políticas?

"Es imposible no comentar estos temas con quienes están al frente de los liderazgos formales del estado y del partido. Claro que los hemos platicado, han escuchado mis aspiraciones, y por supuesto que ese vínculo de comunicación siempre está abierto".

¿Le gustaría ser la candidata de su partido a la gubernatura?

"Me gustaría ser gobernadora de Sinaloa, sin duda".

¿Por qué le gustaría ser gobernadora?

"Me gustaría ser gobernadora porque las mujeres hemos avanzado de manera muy importante en la toma de decisiones; hemos estado presentes en el poder legislativo, transformando al país y transformando instituciones en el estado. Desde la federación, me ha tocado esa experiencia, y creo que es aportarle mucho la sensibilidad, pero también el conocimiento y la capacidad. Creo que es tiempo de las mujeres. y me gustaría hacer historia como la primera mujer que gobierne Sinaloa. Hay toda una vida de preparación, de trabajo, de esfuerzo y de honestidad, que eso es bien importante para poder estar al frente de una responsabilidad así".

Si no es usted la abanderada a la gubernatura, ¿le interesaría la alcaldía de Culiacán?

"No puedes estar pensando en un proyecto y otro, tienes que enfocarte cuál es tu proyecto prioritario, y ahorita me interesa mucho que se me valore, que se conozca mi hoja de vida, que el partido sepa, que la sociedad opine, porque no solamente es querer ser gobernadora por un partido, es querer ser gobernadora por una gran alianza ciudadana".

¿Ya es tiempo de que Sinaloa sea gobernado por una mujer?

"Totalmente convencida de que así es. Ya es tiempo de que Sinaloa pueda ser gobernado por una mujer".

¿Ve las condiciones para que el PRI postule a una mujer a la gubernatura?

"Sí, las veo, porque creo que el PRI está abierto a la partición política de las mujeres. Hemos sido punta de lanza a nivel nacional en las primeras mujeres que gobernaron al país, como Griselda Álvarez, en Colima, y el estado de Sonora (Claudia Pavlovich)".

¿Qué opina que desde el Senado se haya impugnado el acuerdo del INE, que pide a los partidos postular mujeres a la gubernatura en siete de los quince estados?

"Me parece que el INE tomó una decisión histórica que aplaudo. Puso en la agenda nacional el tema de las mujeres en la participación de las gubernaturas en el proceso electoral del 2021, y eso no lo quita nadie. Créanme que aún y cuando los partidos políticos lo hayan impugnado, la opinión ciudadana va más allá, y a mí me parece que los partidos políticos moralmente estarán obligados y comprometidos ante la ciudadanía a impulsar mujeres".

¿Cómo ve la competencia interna en el PRI?

"Bien. Creo que es bien importante que hombres y mujeres con aspiraciones, con capacidad, con interés de ser tomados en cuenta, se manifiesten. Eso es muy importante, que haya esa apertura, que a todos se nos den los espacios de opinar, de decir y de ponernos con nuestro currículum, con nuestra hoja de vida. Decir: ´Yo quiero. Aquí estoy. Valórame´".

¿Ve riesgos de desbandada?

"Siempre ha habido. Es complicado decir si habrá o no, lo que sí creo es que siempre el diálogo, el acuerdo constructivo, la inclusión de todos los grupos y de todas las expresiones políticas en el PRI, debe de ser una prioridad".

¿Qué papel cree que vayan a jugar las alianzas en esta elección?

"Muy importante. Yo creo que debe de haber una alianza electoral para la elección, pero creo que también debe haber una alianza ciudadana para gobernar. Ningún partido por sí solo puede asumir una responsabilidad de gobernar sin la participación ciudadana. Yo propondría un Gobierno muy ciudadano, con gente que pueda opinar, que pueda dar fe de que los recursos públicos son utilizados con honestidad, con eficiencia y que son atendidas las necesidades más apremiantes de los ciudadanos".

¿Sería imposible pensar en una alianza PRI-Morena?

"Ese tema de las negociaciones las trae el partido. Me parece que las condiciones en este momento no están dadas para ello, es mi opinión personal. Sin embargo, siempre hay que construir en positivo".

¿Una alianza con PAN y PRD sí es posible?

"Yo veo posible esa alianza. Hay que esperar los acuerdos, y ya cuando se le pongan rostros, nombres y hojas de vida, se pueda lograr un acuerdo que deje satisfecho".

¿Cómo anticipa las elecciones del 2021?

"Muy competitivas. Eso es muy interesante. Cada elección es atípica. Me parece que en los últimos años todas las elecciones han tenido diferencias importantes, y creo que la sociedad y los partidos políticos tienen que tener la mejor oferta, tienen que tener hombres y mujeres comprometidos, que sean atractivos a la participación electoral de la gente, y que no en un momento dado pueda ganar el desánimo o la gente pueda no tener deseos de ir a votar».

El manejo que los Gobiernos federal y estatal han hecho de la pandemia y sus consecuencias, ¿cree que pueda cobrarles factura a estos Gobiernos en la próxima elección?

«Hay mucho dolor y hay mucho luto en muchas familias. Por respeto a todos ellos, esa pregunta me resultaría difícil contestarla, porque con nada repones una vida. A mí me parece que, por el contrario, quienes en su momento tuviéramos la oportunidad de asumir una candidatura, tendríamos que ser una voz de esperanza, de consuelo, pero también de resultados para que mucha gente que ya vivió una situación tan complicada no se sumen más y que se salven más vidas, que haya una atención importante al tema de la pandemia, y que el estado pueda tener las capacidades para atender cualquier rebrote o cualquier situación que pudiera generarse".

¿Cuál cree que sea el principal problema de Sinaloa?

"Además del de salud, que ese no lo puedes descartar de ninguna manera, es el de la economía, cómo reactivar una economía con el riesgo de contagio que implica un virus tan artero como el Covid-19. Creo que deberá de continuar el estado haciendo un esfuerzo importante por reactivar la economía y deberá también la ciudadanía de cooperar para poder evitar que los contagios se den masivamente y que tengamos necesidad de regresar a semáforos rojos que impidan el crecimiento de la economía o que puedan paralizar otra vez al estado".

López Obrador ha sido reiterativo en que ya estamos saliendo de la crisis económica y sanitaria, ¿coincide con ello?

"Creo que es una frase muy positiva la de él. Sin embargo, hay indicadores que lamentablemente no corresponden a esa expresión. Me parece que hay que seguir trabajando mucho en la inversión productiva. Los empresarios son aliados del presidente y deben de tener un espacio en la inversión pública y privada".

¿Cuál cree que sea su principal fortaleza?

"La honestidad".

¿Alguna debilidad?

"Muchas, pero las convierto en fortalezas. Me gusta mucho trabajar. Trabajo demasiado, en ocasiones".

¿Cuál considera su mayor éxito hasta hoy?

"Ser madre de dos hijos".

¿Algún tropiezo?

"Muchos".

¿Alguno en particular?

"Creo que a veces en la vida te propones metas, y cuando no las consigues o cuando no las logras, puedes sentir que tropiezas o que tienes obstáculos. En lo personal, he tenido algunos proyectos de vida que no se me han concretado, tanto personal como públicos, y que en su momento he aprendido de ellos. Podríamos decir que la elección del 2018 fue un tropiezo, pero lo convertí en una fortaleza, porque fue una experiencia de vida, fue un aprendizaje muy importante".

¿Le teme a algo?

"Sí, a no ver crecer a mis hijos".

¿Se considera una mujer política suspirante o con proyecto?

"Con proyecto".

¿Con qué partido o tipo de persona no haría jamás un pacto?

"Creo que no hay nada ni nadie con quien en un momento dado no puedas hacer un pacto, siempre y cuando sea positivo y no implique un acto de deshonestidad».

Si pudiera garantizar de por vida un derecho humano a la población, ¿cuál elegiría?

«El derecho a la salud".

¿Cuál es la mayor mentira que ha escuchado últimamente?

"Vamos bien".

¿Tiene usted algún hobby?

"Sí, me gusta mucho pintar. Pinto al óleo".

Si fuera gobernadora, ¿cuál sería su principal compromiso con los sinaloenses?

"Ser muy honesta y ganarme la confianza en los hechos, sin mucho rollo. Ser muy derecha y ganarme la confianza con acciones de Gobierno tangibles, eficaces y con acciones de Gobierno, donde la ciudadanía vea reflejado que su opinión contó y ahí está reflejada en los planes de Gobierno".

Frases Cortas

¿Andrés Manuel López Obrador?

Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Extinción de fideicomisos?

Algunos son necesarios, como los de salud.

¿Despenalización del aborto?

En casos de salud.

¿Protestas feministas?

Con todo. Arriba las mujeres.

¿Matrimonios igualitarios?

El derecho a cada quien decidir cómo vivir su vida.

¿Legalización de la mariguana?

Para fines médicos, a favor.

¿Pandemia?

Seguir trabajando duro en ella.

¿Guardia Nacional?

Un buen inicio. Hay que fortalecerla mucho.

¿Corrupción?

Hay que abatirla y acabar con ella.

¿Elecciones 2021?

El reto.

¿Algún libro de cabecera?

Las enseñanzas de don Juan, de Carlos Castaneda, un filósofo yaqui que enseña cómo vivir la vida, y hay una frase que me encanta, cuando dice: «Cómo una persona encuentra su campito».

¿Alguna frase?

"Con todo; si no, pa qué".

¿Personaje histórico?

Margaret Tatcher, un referente de cómo las mujeres sí podemos hacer historia en la vida de un país y del mundo.