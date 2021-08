“Me quieren quitar de Palacio Nacional y regresar a Sinaloa con engaños”, mamá de Omar Ulises, joven herido por militares

Ciudad de México.- La señora Isabel Moreno, mamá de Omar Ulises, denunció que con engaños buscan que retire su carpa que está colocada frente a Palacio Nacional, y se regrese a Sinaloa, debido a que le dicen que le asignaron un abogado para defender a su hijo, baleado por militares y preso en el Cefereso de Hermosillo, Sonora.

Desde el pasado viernes, señaló que está recibiendo presiones para que regrese a Sinaloa, bajo el argumento de que no pueden resolverle el problema de la libertad de su hijo por ser un asunto que le corresponde a juez”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al sentirse tranquila de que el joven de 23 años se encuentra mejorando en su salud, después de que dio positivo a Covid-19, después de que presentó pocos malestares durante la enfermedad, ahora buscan retirarla de donde duerme, frente a las rejas del Metro Zócalo, con la insistencia de que Omar Ulises ya tiene un defensor que lo ayudará, pero que lo extraño, dijo que hasta el momento ni se ha entrevistado con su hijo, y no ha sido aceptado para que lo ayude.

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador conoce el caso, los funcionarios de las diferentes dependencias que se han acercado, no le presentan avances y solamente la novedad fue que personal de la Secretaría de Gobernación le llamó y le dijeron que estaba citada el lunes 9 de agosto en Hermosillo, Sonora, que le habían puesto un abogado y que era urgente que viajara para entrevistarse con él.

“Me argumentaron para que me quitará del Zócalo, que yo solamente había quedado como la única persona que estaba al pendiente del caso de Omar Ulises, y que necesitaba irme a Hermosillo, pese a mi hija y su esposo pueden acudir bajo mi representación, me dijeron que no solamente usted”, comentó Isabel.

Insistió que no pueden pasar por encima de la voluntad de su hijo con eso de que ya tiene abogado, y aseguró que ella únicamente realiza una lucha para que sea liberado y quien decide qué persona lleva su caso solamente es él.

La mamá de Omar Ulises externó que ella ha llegado a la conclusión de que está siendo presionada para que se vaya del lugar, debido a que el 13 de agosto inicia las actividades de celebración de indígena, pero su postura es no quitarse hasta tener en su casa de nueva cuenta a su hijo y le resuelvan el caso.

Rodeada de víctimas de violencia de Michoacán y de otras entidades del país, Isabel Moreno se mantiene firme en su postura de no moverse de esos escasos 3 metros que ocupa con su carpa, para gritar con megáfono en la madrugada y durante la conferencia Mañanera, que pide justicia para su hijo que viajaba en una camioneta como ilegal en Sonoyta, y que al cruzarse en una persecución de militares con una camioneta de delincuentes, quedaron en medio del tiroteo y una de las bala entró en la espalda, ocasionando un daño severo, aunado a que fue acusado de que traía tres armas de fuego.

Narró que varios funcionarios han preguntado sobre quien es la persona que usa el megáfono, que no lo había sacado, “porque yo estaba pacíficamente, pero lo saqué el 4 de agosto cuando no supe que había sucedido, en dónde estaba y que había ocurrido con mi hijo que me dijeron estaba enfermo, que desde las cinco de la mañana lo hice”.

Leer más: Sinaloa registra 30 nuevas muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas

Isabel lamenta no tener dinero para pagar un abogado y un boleto de avión para ir a Hermosillo, pero su respuesta es no a las peticiones de quitarse de afuera de Palacio Nacional.

¡Imprudencia! Jóvenes cruzan en patines Túnel de carros en Nuevo León

Síguenos en