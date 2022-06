“Me veo seleccionado nacional representando a mi país”: Luis Ernesto Urías, nadador sinaloense

Sinaloa.- Con apenas 16 años de edad, el nadador sinaloense Luis Ernesto Urías Barajas ya puede presumir el ser campeón nacional tras sus medallas de oro y bronce en los pasados Juegos Nacionales 2022.

Pero sus deseos no paran ahí, pues tiene como objetivo formar parte de la selección mexicana, asistir y ser medallista en unos Juegos Olímpicos. El originario de Culiacán, Sinaloa, habla en exclusiva para Debate, donde comparte cómo se dio su gusto por la natación, qué sintió al colgarse el oro en Tijuana, Baja California, y también habló sobre sus próximas competencias.

¿Cómo empezaste en la natación?

“Yo empecé cuando tenía 4 años de edad. Empecé a nadar porque tenía mucha energía, y mis papás quisieron que la quemara en alguna actividad y no nada más en la casa haciendo travesuras, como rayar paredes o rompiendo cosas. Entonces, me llevaron a diferentes deportes: primero me llevaron al futbol y no me gustó, después al beisbol y karate, y tampoco me gustaron. Después se nos cruzó una alberca y decidieron meterme una semana para ver si me gustaba, y pues quedé encantado, quedé maravillado, me enamoré de la alberca y, desde entonces, no he parado.

Empecé con clases a los 4 años de edad, a los 5 entré al equipo de natación y empecé a ir a competencias locales. Inicié con competencias de 25 metros con niños de 6 años, y poco a poco fui subiendo hasta competir en campeonatos estatales. A los 10 años me salí de ese equipo y me fui a Jaguares, ahí estuve dos años en sucursal Santa Fe, y en el estatal del 2017 mi entrenador, Armando, abre una nueva alberca para el lado sur de la ciudad, me fui con él a Pasos del Valle, ahí ya entrené a nivel competitivo para Juegos y campeonatos nacionales.

No me arrepiento de haber cambiado de entrenador y alberca porque es lo que me ha llevado a esto. A nivel competitivo, llevo desde los 11 años entrenando para un campeonato nacional, porque antes de eso era mera recreación, y después le encontré el lado competitivo a esto y me encantó porque me ha dado muchas alegrías y también tristezas”.

Ahora estás de vuelta en la competencia al más alto nivel, pero ¿cómo pasaste la etapa de pandemia?

“La verdad, en ese momento yo quería un descanso, ya que acababa de regresar de un campeonato en Monterrey. Regreso y en esa semana dijeron que nos iban a mandar a casa porque venía un virus. Nos dijeron que las clases serían en línea. Yo, la verdad, nunca pensé que el virus llegaría a Culiacán, y me pareció bien porque yo quería descansar una semana.

“Después que vi que la cosa iba en serio con el virus, la verdad es que me desmotivé, porque decía yo ‘¿para qué entreno si esto no se ve que pasará pronto?’. Yo sabía que había clasificado a Olimpiada, pero no sabía cuándo se iba a hacer. Pero, ¿sabes qué?, el entrenar fuera del agua me ayudó, porque me di cuenta que estaba muy débil en cuestión de que no podía hacer una abdominal completa. Me puse a entrenar trabajo físico y empecé a mejorar.

Yo siento que pasé por el mal de todos los atletas, primero hubo depresión y después ansiedad por traer tanta energía”.

¿Cuándo fue el momento que viste a la natación como algo más profesional a un pasatiempo?

“Eso te lo puedo decir sin pensarlo. Fue el 20 de julio del 2017, que fue cuando me cambié de alberca a Paseos del Valle. Ahí me di cuenta de qué era un campeonato nacional y pues pensé en querer estar ahí”.

¿Cómo te sientes por tus dos medallas conseguidas en los Juegos Nacionales 2022?

“Mis dos recientes medallas en los Nacionales de Tijuana son las más fregonas que he conseguido hasta ahorita. Estoy contento por ello. Conseguí medalla de bronce en 100 metros mariposa y el oro en 200 metros mariposa”.

¿Cómo fue tu día previo al oro y el momento de conseguirlo?

“Ese día en la mañana me tiré a nadar, toco y veo mi nombre en el número 2, porque otro competidor había ganado el heat, pero era mayor a mí. Entonces quedé primero en mi categoría, y miré los tiempos de los demás y les sacaba dos segundos, eso es muchísimo tiempo. Yo tenía una confianza en mí mismo, dije ‘okay, pasé primero y tengo diferencia de dos segundos con el segundo lugar y 10 con el tercero’, yo dije que en la tarde iba a ser campeón nacional. Yo estaba seguro de que iba a ser campeón, y en la final en la tarde me tiro, toco y quedo en primer lugar. Ahí se ve en la grabación cómo me emociono, cómo grito, abrazo a mis amigos y mi entrenador, estoy muy feliz. Ahí todo valió la pena”.

Y ahora, ¿qué se siente ser el campeón nacional?

“Siento una responsabilidad grande. Ahora las cosas son más en serio, ahora te ven niños que quieren ser como tú. Ahora te ven como un ídolo, como una persona con nivel altísimo, te ven como figura. Siento una responsabilidad en dar lo mejor de mí de manera diaria, en los entrenamientos que me vean los niños y piensen que sí se puede. Yo no quisiera que fueran como yo, quisiera que fueran mejores. Hay una anécdota que me pasó, me la contó mi mamá. En una competencia en La Primavera, mi mamá fue a comprar desayuno y se encontró a dos niños, ellos se estaban peleando por ver quién era yo. Los dos decían que eran Luis Urías, entre ellos se decían que eran mejor que el otro, se aventaron al agua y simulaban ser yo, entonces eso me da una responsabilidad de querer cuidar mi imagen”.

¿Te ves asistiendo a unos Juegos Olímpicos?

“Me veo como seleccionado nacional de primera fuerza representando a mi país en Panamericanos y Juegos Olímpicos. Ir a unas Olimpiadas es llegar a lo máximo de mi carrera, es un sueño desde niño. No solo quiero llegar a Juegos Olímpicos, quiero llegar a semifinal, después a una final, y ahí todo puede pasar”.

¿Quiénes son tus ídolos en la natación?

“Mexicanos, están Héctor Ruvalcaba y Ángel Martínez, este último ya fue nadador olímpico. Internacionalmente, admiró a Caeleb Dressel, Kristóf Milák y Kyle Chalmers”.

¿Qué viene para ti?

“El Campeonato Centroamericano y del Caribe, yo creo que sí puedo lograr una medalla. La final sé que sí voy a lograr, pero no me conformó con ser finalista, quiero ser medallista. La competencia será en Barbados, y creo que ganaré medalla. He sacrificado cosas para estar preparado y llegaré con todo al Centroamericano”.

Así ha sido la carrera de Luis Urías

2017

En este año se cambió de escuela de natación, mudándose a Paseos del Valle, en la zona sur de Culiacán. Ahí se dio cuenta de que podía competir por títulos nacionales.

2021

El sinaloense Luis Urías obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Nacionales 2021, los cuales se realizaron en Monterrey, Nuevo León. Fue su primera medalla a nivel nacional.

2022

El culichi obtuvo par de medallas en los Juegos Nacionales 2022 realizados en Tijuana, Baja California. Ganó oro en 200 metros mariposa y bronce en 100 metros mariposa.

2022

Tras ganar el campeonato nacional en los Juegos Conade, Luis Urías buscará ganar medalla en el Campeonato Centroamericano y del Caribe en Barbados, esto en el mes de julio.

El Perfil

Luis Ernesto Urías Barajas , nadador

*Lugar y fecha de nacimiento: 25 de julio del 2005 en Culiacán, Sinaloa.

Edad: 16 años.

Ocupación: Nadador y estudiante de preparatoria.

Logros: Medallista en de Juegos Nacionales Conade 2022.