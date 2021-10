"Me voy tranquilo, no endeudé a Sinaloa", afirma Quirino Ordaz a 8 días de terminar su administración

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, dijo que se va tranquilo sin preocupaciones de fallas pues detalló que van bien en el proceso de entrega-recepción, la cual ha avanzado muy bien junto con Rubén Rocha Moya.

A pocos días de entregar gobierno del estado y el quedar obras en proceso, aseguró que todas tienen recursos etiquetados para su continuidad, en las que destacó algunos trabajos de drenaje en comunidades y sindicaturas de Sinaloa.

“En todas las áreas han estado presentando las áreas de oportunidad, yo no recomiendo ninguna área pero realmente todas son importantes, seguridad, finanzas, todo el tema de salud, educación. Me voy tranquilo, no endeudé al Estado y no se incrementó la deuda en mi gestión y eso es importante”.

Leer más: ¡Gracias por su enorme labor! Sinaloa celebra el Día del Médico

Resaltó que él no dejará tareas a nadie, que lo importante es que la deuda externa no incrementó durante su gobierno.