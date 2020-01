Medicamentos se deben entregar de forma gratuita: Secretario de Salud de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A partir del pasado 1 de enero, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, comenzó a dar atención médica gratuita y sin restricciones a las personas sin seguridad social en todo México, sustituyendo al Seguro Popular.

De esta manera, el titular de la Secretaría de Salud en Sinaloa, Dr. Efrén Encinas Torres, informa a la sociedad sinaloense que ante la incertidumbre generada al respecto en los últimos días, hay que precisar que en las unidades de la Secretaria de Salud la atención médica, material de curación y medicamentos se deben entregar de forma gratuita.

Aclara que aunque no haya reglas de operación, pero en apego a la Ley General de Salud y la Constitución Política en su artículo 4° de garantizar la protección a la salud de la población sinaloense y dando cumplimiento a la misma, se otorgará atención en las unidades médicas de la Secretaría a la población que no tenga derechohabiencia en alguna institución de seguridad social como ISSSTE o IMSS, etc., otorgando gratuitamente la consulta así como los medicamentos y material de curación con los que se cuenta en el catálogo o compendio de insumos de la Secretaría de Salud, debiendo apegarse al mismo.

“Comprometido el Gobierno de Sinaloa siempre, y a través de la Secretaría de Salud, con la atención a la población sinaloense se dará cabal cumplimiento a la misma, se otorgará la atención médica con carácter de gratuidad y la prestación del servicio incluye además el abasto de medicamento y material de curación con las farmacias que contienen cada una de las unidades médicas y el nivel de medicamentos y material de curación con que cuenta el catálogo de la Secretaría de Salud o el compendio de los mismos, es importante tener la certidumbre de que recibirán la atención cálida y con calidad como siempre es el compromiso de la salud mexicana, sinaloense de todo el gremio de salud”, explicó.

También es importante señalar que para recibir atención del Insabi se requiere:

Encontrarse en territorio nacional; No ser derechohabiente en IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA Y SEMAR; Presentar la CURP, INE o Certificado de Nacimiento.

En el caso de que acudan al Instituto Mexicano del Seguro Social personas que no tengan seguridad social, se les orientará para que reciban de manera oportuna la atención médica gratuita en las instalaciones de:

Insabi

Centros de Salud

Centros de Salud con Servicios Ampliados

Unidades Médicas de IMSS Bienestar

Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES)

Hospitales Rurales

Hospitales Comunitarios

Hospitales Generales

Es así que el Sector Salud de Sinaloa reitera su compromiso solidario con la población en general atendiéndoles de manera gratuita para alcanzar las metas de la nueva estrategia del Gobierno Federal y dar atención médica a la población sin seguridad social.