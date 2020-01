Médicos del IMSS salvan la vida de una mujer con un tumor cerebral en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La frase “año nuevo, vida nueva” cobró un nuevo significado para Griselda Uriarte Uribe, una paciente que fue intervenida por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, para retirarle un tumor cerebral que amenazaba con acabar con su vida.

Según lo que recuerdan Griselda y su familia, a finales del mes de noviembre comenzó a presentar dolores de cabeza intensos y constantes, lo que la llevaron a buscar atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los galenos, sus malestares no aminoraban, lo que la llevó al servicio de Urgencias.

Basados en su sintomatología, los médicos del IMSS ordenaron hacer algunos estudios de radiodiagnóstico, como resonancias magnéticas y encefalogramas, lo que dio como resultado el diagnóstico: un tumor cerebral de aproximadamente siete centímetros de diámetro.

“Me daban poca esperanza de vida, porque se presentaron muchas complicaciones. Finalmente el 31 de diciembre me operaron. Cuando supe que me iban a operar aquí me dio una felicidad enorme, podría decir que volví a nacer. Les doy mil gracias a todos los que intervinieron en mi cirugía”, señaló Griselda Uriarte.

Griselda tuvo una cirugía con éxito / Foto: Especial

Por su parte, el médico neurocirujano Saúl Hurtado García, quien se encuentra adscrito al Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Culiacán, donde se realizó la cirugía, informó que el tumor diagnosticado a Griselda era una amenaza latente para su vida, ya que comprimía su cerebro y estaba aumentando la presión intracraneal.

“Afortunadamente pudimos hacer la cirugía de la señora Griselda gracias a la adquisición reciente de un microscopio quirúrgico, porque sin este equipo no hubiese sido posible. Era un tumor que estaba causando ya un deterioro neuronal a la paciente por el aumento en la presión intracraneal y la compresión del cerebro, además el tumor tenía una localización poco habitual y de difícil acceso durante el procedimiento quirúrgico”, comentó el médico especialista.

Asimismo, Hurtado García informó que este tipo de procedimientos sólo se realizaban en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), por lo que se enviaba a los pacientes con padecimientos similares a Ciudad Obregón, Sonora, o a Guadalajara, Jalisco, para su atención.

“Con la adquisición de este nuevo equipo vamos a hacer neurocirugías y otros procedimientos que antes sólo se hacían en las UMAE, es decir, podremos atender nosotros (IMSS Sinaloa) a alrededor de 300 pacientes al año, los cuales tenían que ser trasladados a otras ciudades”, indicó el galeno.

El Instituto Mexicano del Seguro Social adquirió tres microscopios quirúrgicos al finalizar 2019 para Sinaloa, los cuales ayudarán a salvar vidas y a evitar tiempos de espera y traslados de pacientes a otras ciudades para ser atendidos.