Medidas de seguridad sanitaria, obligatorias en juegos de beisbol en Sinaloa: Coepriss

Culiacán, Sinaloa.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) se reunió con directivos del Club Tomateros, donde precisó que las medidas establecidas en los protocolos sanitarios son obligatorias para el público asistente y trabajadores que acuden al estadio a presenciar el encuentro o a laborar, refiriéndose al tercer juego de semifinales que se celebrará este viernes 7 de enero, cuando el equipo de Culiacán reciba al de Guasave.

El titular de la Coepriss, Ing. Luis Alonso García Corrales, explicó que, por indicaciones precisas del gobernador, Dr. Rubén Rocha Moya, y del secretario de Salud, Mtro. Héctor Melesio Cuén Ojeda, se realizó una visita de supervisión en el estadio “General Ángel Flores”, donde se observó el cumplimiento de señalización, filtros sanitarios con toma de temperatura corporal, cloración de agua en baños, dispensadores de gel, señalamientos en restaurantes y butacas separadas por grupos, para aforo permitido hasta el 65 por ciento de la capacidad de este edificio.

Afirmó que los protocolos sanitarios para evitar el contagio del virus SARS Cov-2 contemplan que un comité de vigilancia supervise el cumplimiento de las medidas de seguridad de cada una de las áreas del estadio.

“El uso del cubrebocas, el respeto a la sana distancia, el uso del gel antibacterial y un aforo restringido que no debe pasar del 65 por ciento de la capacidad del estadio, son medidas obligatorias porque tienen el propósito de proteger la salud de los aficionados y los trabajadores desde el momento en que ingresan al estadio hasta que se retiran por lo que también se establecerán filtros sanitarios”, informó.

García Corrales agregó que las recomendaciones contemplan el uso obligatorio de cubrebocas, evitar el contacto físico entre aficionados, no saludar de beso o mano, lavarse constantemente las manos, mantener la sana distancia con un mínimo de metro y medio, evitar aglomeraciones, no fumar, no escupir y no asistir si se considera que es población de alto riesgo.

También se recomienda a los aficionados acudir dos horas antes del inicio del juego para que puedan pasar por los filtros sanitarios y se les ubique en sus respectivos lugares, evitando aglomeraciones.

“Dentro del estadio se debe respetar el lugar asignado. Nadie debe ocupar los asientos bloqueados con señaléticas y es indispensable mantener la sana distancia”, comentó.

Recordó que los protocolos sanitarios establecen que debe existir personal que supervise y vigile el cumplimiento de las medidas sanitarias.

El comisionado estatal refirió que la Coepriss ha brindado capacitación a todas las personas involucradas para el cumplimiento de los protocolos sanitarios que establecen las medidas de higiene y protección contra riesgos para la salud, en este y en otros casos de eventos públicos.

Enfatizó que tanto el estadio como los comercios deben contar con protocolos de limpieza, desinfección y ventilación de todas sus áreas, superficies y objetos de contacto o de uso común, y en áreas cerradas, se recomienda el uso de ventiladores para evitar el aire viciado, o en su caso extractores de aire para mayor seguridad sanitaria.

Finalmente, el titular de Coepriss apuntó que los establecimientos de venta de comidas y bebidas deben señalizar la forma en que se deberán organizar las filas de clientes o consumidores manteniendo la sana distancia y es recomendable instalar barreras para evitar el contacto físico.