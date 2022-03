Meditar ayudar a sanar el corazón: Verónica, fundadora de Conciencia del Ser Divino en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Desde hace 3 años, Verónica Gastelum Barraza originaria de Culiacán Sinaloa, decidió fundar Conciencia del Ser Divino un espacio para todas aquellas personas que sufren de problemas como depresión, ansiedad, tristeza, vicios de alcoholismo y drogadicción, con la única finalidad de que su alma pueda ser sanada y tengan un encuentro consigo mismos y la conexión con Dios.

Al realizar una entrevista por El Debate, previo a una sesión de meditación en la Hacienda El Carrizalejo, la fundadora manifestó que “meditar ayuda a encontrarse consigo mismo, a sanar el alma y conectar con Dios para que sea con él con quien platiquen los problemas que durante años han cargado en su vida y que al llegar al límite de no saber qué hacer con su vida, tenga una respuesta y vean que pueden cambiar su vida”.

Informó que uno de los tantos beneficios que tiene el meditar es que ayuda a sanar el alma, el corazón y sentir esa bonita conexión con Dios y que si la persona no quiere compartir con los guías los problemas que está padeciendo no es necesario hacerlo, pues con que lo compartan con Dios es suficiente, ya que es la única manera de que puedan estar tranquilas.

“Es especialmente para las personas que tienen el corazón que no saben que quieren de su vida, las personas que han sido maltratadas físicamente, violadas, que sufren de alcoholismo, drogadicción, que tienen ansiedad de presión, tristezas y sirve para sanar el alma, corazón, sentir esa conexión con Dios, sin necesidad de decírselo a la gente únicamente hablarlo con Dios, hay muchas personas que vienen con enfermedades y vienen porque sienten rencores, falta de perdón de muchas cosas que el alma va a cumulando y la meditación sirve para limpiarlo”, expresó Verónica.

Explicó que a estas sesiones pueden acudir las personas a partir desde los doce años en adelante y que incluso le ha tocado trabajar con adultos de hasta 100 años y que muchos de ellos ya requieren de oxígeno, pero que eso no es impedimento para que busquen alivio en su corazón.

“En Conciencia del Ser Divino pueden asistir hombres y mujeres, a veces tenemos clases especiales solo para las mujeres, pero puede ser mixto, tenemos también meditaciones privados individualmente, para familias completa, de pareja y también únicamente para jóvenes”.

Vanesa Rivera, quien gracias a las meditaciones se convirtió en guía para que más personas puedan sanar compartió que en varias ocasiones ha meditado y que cada una es diferente, y que en su primera vez Dios le regaló la oportunidad de encontrarse, de conocerse y de saber quién era y cuánto vale como persona. “Estoy agradecida con Dios y con la vida, con Verónica, me gusta compartir como me siento y que más personas tengan la oportunidad de sentirse bien como yo, y ser feliz y sobre todo saber que no necesito buscar lo que está dentro de mí que es Dios”.