Mejor atención solicitan pacientes de covid a personal del ISSSTE en Culiacán 

Culiacán, Sinaloa.-Que dejen dormir a los pacientes del ISSSTE del área de COVID-19 pide Silvia de 59 años, quien estuvo internada y al no poder descansar, de acuerdo a su versión le pidió a su esposo que la sacará y se la llevará a su casa sin estar totalmente recuperada.

Silvia contó que estuvo hospitalizada varios días en el hospital del ISSSTE y la atención que le dieron los médicos y enfermeros estuvo bien, siempre le aplicaron el medicamento y sólo tuvo el detalle de la música y de que el personal responsable de su cuidado sobre todo el fin de semana y del turno de la noche hablara muy fuerte y pusiera muy alto el volumen de la música lo que le impedía a ella y a otros enfermos dormir.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El ruido era tanto que una persona que estaba muy débil no podía comunicarse con el personal para solicitar algo. Ricardo su esposo contó que cuando el expuso esto el médico que la atendía le dijo que el personal tenía derecho a distraerse lo que a él no le pareció una respuesta adecuada. Un día su esposa no soportó permanecer en el Hospital y pidió irse a su casa.

Ricardo contó que hace falta que en el ISSSTE se capacite más al personal en las áreas de humanidad, porque antes de ingresar su esposa al hospital permaneció durante horas en el área de urgencias en la espera de una cama, esto la debilitó mucho. Un médico les dijo que tenían que esperar que alguien se muriera para que se desocupara un lugar.

Cuando un paciente murió un trabajador salió y en voz muy alta anunció; “ya hay una cama desocupada ya se murió uno” y esto lo escucharon personas que estaban esperando el ingreso, lo cual a su criterio provoca miedo.

A las pocas horas murieron tres personas más y se dio cuenta de la misma forma porque lo anunciaron a gritos. Ricardo pide a las autoridades del ISSSTE que hagan un programa de video-llamadas para que los pacientes puedan hablar con sus seres queridos y saber cómo están y puedan denunciar las inconformidades como la de su esposa, pide a la Comisión de Derechos Humanos que estén vigilantes de la atención que los enfermos reciben en los hospitales y que se proponga una persona externa que este al pendiente de este tema.

En el ISSSTE explicó desde que un paciente ingresa el familiar ya no lo puede ver, tampoco puede estar en el área de urgencias o algunas áreas cerca de donde dan los informes porque los guardias y el personal federal de seguridad los corren. Considera inhumano y muy injusto que los familiares se tengan que resignar a ver entrar en su familiar al hospital y no volverlos a ver en caso de que fallezcan porque saldrán envueltos en un hule.

Silvia pide a la población que se cuide, el COVID-19 si existe y es una experiencia horrible, es vivir un infierno relató.

También te puede interesar:

Basura de pacientes con Covid-19 debe ser marcada con listón rojo en Culiacán

Por aglomeraciones cierran accesos al Parque Las Riberas, el más importante de Culiacán, Sinaloa