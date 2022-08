Merary Villegas: “Una mujer al frente de Morena dejará un antecedente”

Sinaloa.- Asegurando que le es fiel a Morena y al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, la diputada federal Merary Villegas Álvarez ha manifestado su intención de dirigir al partido en Sinaloa, decisión que se concretará en asamblea el día de hoy.

En entrevista con Debate compartió que se puso a disposición de sus compañeras y compañeros morenistas, de las autoridades partidarias y del líder político de Morena en el estado, que es el gobernador Rubén Rocha Moya, para que si se considera que su perfil pueda abonar en las tareas de organizar y dirigir al partido en el estado, se ponía a disposición.

Disposición

“Estoy dispuesta a dejar una diputación federal para venir a abonar a este proyecto político desde otro ámbito; mi carrera política ha sido solo en el ámbito legislativo. Fui la primera diputada local de Morena en el estado de Sinaloa, posterior se me da la oportunidad de ganarme la confianza de la gente en las calles en el 2018 y nuevamente en el 2021.

“Si es que me dan la oportunidad mis compañeros consejeros, sería un reto político y personal para mí; la primera vez que estaría aportando desde otra trinchera, completamente distinta del tema legislativo”, expuso.

Los retos para ella como dirigente de Morena serán unificar al partido, porque necesitan unificar el movimiento, institucionalizar a Morena, porque en el estado de Sinaloa, como en muchos otros estados, sigue siendo un movimiento social y no se ha podido institucionalizar.

En lo referente a qué espera del proceso de este domingo, expuso: “He tenido la oportunidad de hablar con varios compañeros, si no es que muchos compañeros consejeros y consejeras. De esos 70 que quedaron electos, detecto un buen ánimo. He recibido mucho apoyo incluso de compañeros morenistas que no son consejeros pero que están en el ánimo porque se enteraron a través de redes sociales o los medios de comunicación que una servidora pudiera ser la futura presidenta de Morena. Están entusiasmados”.

Villegas dice sentirse respaldada por el morenismo en el estado de Sinaloa, por distintos liderazgo y por líderes políticos, incluido el gobernador, y ve un buen panorama, pero al final serán los consejeros en la asamblea de hoy los que decidirán si votan por ella o no.

Aclaró que la decisión de que ella sea quien dirija el partido no está tomada y no es verdad lo que se ha dicho en los medios de comunicación de que la mesa está servida.

“Lo que es un hecho es que se está confesando, se está trabajando en el convencimiento de los compañeros. Obviamente no queremos que la asamblea sea un enfrentamiento tampoco entre compañeros, y para eso se le tiene que apostar al diálogo, a los acuerdos, al convencimiento; no vamos a ir a una asamblea a darnos con todo, como anteriormente era en otros partidos políticos”, recalcó.

La diputada federal dijo estar emocionada por la oportunidad que va a tener y no por un tema personal de porque es mujer, no por una aspiración personal, sería más bien la palabra, sino porque realmente se está dejando un antecedente y eso la enorgullece de su partido.

Primera dirigente

“Vamos dejando todo el tiempo el ejemplo de lo que debe de ser la progresividad de los derechos de las mujeres. Sería la primera mujer en dirigir Morena en el estado de Sinaloa, y ustedes acuérdense que hemos tenido puros varones al frente de Morena aquí en el estado. Yo creo que las mujeres tenemos una característica que a lo mejor a los compañeros varones no se les da de manera natural: sabemos escuchar a las personas, somos comprensivas, somos empáticas, sabemos buscarle soluciones a los problemas, y eso es precisamente los que se ocupa ahorita en Morena Sinaloa”, resaltó.

Ruptura con el PAS

Con respecto a su opinión de la ruptura de Morena y el Partido Sinaloense, Merary se remontó al pasado proceso electoral del 2021, donde se proponía la alianza con el Partido Sinaloense. En su momento, ella salió junto con otros compañeros públicamente a decir por qué no estaban de acuerdo con la alianza Morena-PAS.

“A mí me tocó que parte de los universitarios que daban esa lucha al interior de la universidad por quitarse el yugo del cuenismo dieron origen al Movimiento de Regeneración Nacional en Sinaloa, por eso salí a decir que me parecía una alianza incongruente, pero que en los procesos electorales teníamos que entender que se priorizaba garantizar no poner en riesgo el triunfo de un proyecto político; entonces dejamos clara nuestra postura, sin embargo, transitamos a un proyecto electoral con un partido que no estábamos de acuerdo. Hoy las condiciones han cambiado y hay un rompimiento político definitivo”.

Te recomenadmos leer:

El Perfil

Merary Villegas, aspirante a dirigente estatal de Morena

*Nombre completo: Merary Villegas Álvarez.

*Trayectoria: Licenciatura en Enfermería, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En 2015 inicia su militancia en Morena.

Es electa diputada en el Congreso del Estado de Sinaloa, a la LXII Legislatura local.

En 2018 fue precandidata de Morena a la presidencia municipal de Culiacán y fue postulada candidata a diputada federal por el Distrito 7 de Sinaloa. Se desempeñó del 2018-2021 y reelecta del 2021-2024.