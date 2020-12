Merary Villegas afirma que en Morena no hay "línea" en la candidatura a gobernador de Sinaloa

Culiacán.- “No hay línea” y tampoco a ningún aspirante se le han cerrado las puertas para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa, aunque adelantó que los posibles ganadores de la encuesta serán el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, los senadores Imelda Castro y Rubén Rocha Moya por su trayectoria, advirtió la diputada morenista Merary Villegas, al manifestar sus aspiraciones a ser la primera alcaldesa de Culiacán.

En cuanto al alcalde Jesús Estrada Ferreiro y el resto de los aspirantes a este cargo, la legisladora comentó que no tienen tantas posibilidades de ganar en este proceso de selección; aunque, aclaró que tiene respeto a cada uno de sus compañeros de partido.

Al referirse a la denuncia del abogado Ricardo Arnulfo Mendoza de que se busca favorecer a un aspirante y que todo ya estaba arreglado, rechazó alguna imposición de la dirigencia nacional y dijo que efectivamente acudieron a la reunión con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aquellos que fueron convocados.

“Eso no quiere decir que se le ha cerrado la puerta a los aspirantes registrados, porque la comisión encuestadora está revisando las propuestas y el currículum o trayectoria que cada uno puso a disposición al momento del registro.

Ante el tiempo que perdió en el tiempo que renovación de la dirigencia nacional de Morena, cada actor político podrá a disposición de Morena su estructura ante la carencia en este partido de una institucional a nivel estado, en el cual ya existe el compromiso de que se trabajará por un proyecto y no por intereses personales.

Aceptó que Morena no cuenta con una estructura formal como instituto político, que va desde la ausencia de un dirigente o delegado estatal, pero reitera que no significa que no habrá trabajo partidista.

La también aspirante a la alcaldía de Culiacán, confirmó que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado adelantó que durante el periodo del proceso electoral 2020-2021 no se abrirán las afiliaciones, y destacó que es una decisión correcta.

Asegura que Morena ganará la gubernatura de Sinaloa y que su fórmula será que mediante la encuesta se va a seleccionar a un candidato con apoyo de los ciudadanos y que se van a reflejar en las urnas con un respaldo social.