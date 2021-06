Merary Villegas recibe constancia como diputada federal de Sinaloa

Sinaloa.- Luego de una intensa campaña y una victoria muy clara el pasado domingo, Merary Villegas Sánchez recibió la tarde de este jueves en Culiacán, su constancia como diputada federal del Distrito 07 por el partido Morena.

El evento se celebró en las oficinas del Consejo Distrital que se ubica por la calzada Heroico Colegio Militar, en el sector Mercado de Abastos, donde amigos, familiares y militantes acompañaron Villegas, para celebrat este triunfo.

Muchas gracias a quienes hoy nos acompañan, tanto a Marina Valadez, mi suplente, nuestro valioso equipo de campaña no se rajó desde el día número 1 hasta el final, dimos toda una gran entrega, trabajamos todos los días, tuvimos una campaña bastante austera pero muy cercana a la gente.

Tocamos casa por casa, como nuestro presidente nos enseñó al inicio de este proyecto, de este partido, de este movimiento”, dijo la diputada.

Mencionó que es una gran responsabilidad el que la ciudadanía en el Distrito 07 federal nuevamente le brinda su confianza.

Siempre lo he dicho, lo más valioso que tenemos en Morena es la esperanza de un pueblo; un pueblo que quiere justicia, un pueblo que quiere una nueva generación de políticos con sentido social, que busca la igualdad, que busca la justicia social, que seamos duros con el combate a la corrupción, que quiere y exige gobiernos austeros y auténticos”, refirió.

Agregó que: “Ya no más políticos encumbrados que pasaban por arriba, ya no más políticos corruptos, ya no más políticos que despilfarraban el recurso público de la gente, eso es Morena, así lo entendemos, es el mensaje de la ciudadanía que el día de hoy nos da en este Distrito”.

Señaló que nos es nada fácil ganarse por segunda ocasión la confianza de la gente. “Esto se debe a que la gente vio resultados, a que la gente está contenta con este proyecto que inició en el 2018, con este proyecto de nación”, externó Merary Villegas.

