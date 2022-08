Merary Villegas se destapa para la presidencia de Morena en Sinaloa: "Soy una soldada de la 4T" 

Culiacán, Sinaloa.- Al demandar que se respete la paridad de género en la renovación de las dirigencias de Morena, la diputada federal Merary Villegas Sánchez anunció que se puso a disposición de su partido político, del líder nacional Mario Delgado Carrillo y del gobernador Rubén Rocha Moya, para participar como candidata a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal en Sinaloa.

Como fundadora y primera diputada local de Morena en Sinaloa, ella "con mucho gusto" aceptará ser la dirigente estatal y tendrá que solicitar una licencia a la Cámara de Diputados, que los estatutos se lo impiden para ocupar ambos cargos.

"El morenismo quiere a una morenista para dirigir a nuestro movimiento en Sinaloa", adelantó, y aseguró que ella conoce a todos los militantes, a las bases y el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), que siempre se ha caracterizado de ser una soldada y atender los llamados que se le hagan y en esta coyuntura no será la excepción.

En cuanto al pregunta de que, si cuenta con el respaldo de Delgado Carrillo, enfatizó que "él sabe que me puse a disposición y solamente estoy esperando que valore".

Aclaró que no está pidiendo ser la presidenta estatal de Morena, porque no es una aspiración personal, "simplemente si se considera que hay la necesidad de entrarle, le vamos a entrar, porque soy una morenista de cepa y hay que estar ahí cuando nuestro proyecto y el partido me necesita".

Explicó que la dirigencia nacional de Morena publicó una lista de los comités estatales, bajo el principio del respeto a la paridad de género, para garantizar que las mujeres tengan la posibilidad de presidirlos en cada entidad federativa en la misma cantidad que los hombres.

Lo anterior se llevó a cabo mediante un sorteo para definir el género por estado y el resultado a Sinaloa le tocó que la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal sea una mujer, que posiblemente así será después de que se resuelvan algunas impugnaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Reconoció que casi es imposible que todos queden conformes con los resultados de este sorteo, porque seguramente hay intereses de tipo político de mujeres y hombres de quedar el frente de Morena en los estados y en caso de no favorecerles el género, por eso deciden la impugnación.

En el tema de la paridad de género, consideró que el partido guinda no puede dar retrocesos y está a favor de que se respete la designación del género, debido a que hay perfiles con la capacidad, convicción y trayectoria para estar al frente en los distintos estados.

"No es la primera vez que yo me pongo a disposición de mi partido, si es que nuestros dirigentes a nivel nacional consideran que mi perfil pudiera ser para cumplir esta tarea de organizar y dirigir a Morena en Sinaloa", manifestó.