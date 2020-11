Merary Villegas va porque encuesta de Morena sea aplicada por privados

Sinaloa.- Aunque reconoció la labor que la comisión de elección tendrá ingerencia en el proceso de encuesta de Morena para elegir a candidatos, la diputada federal Merary Villegas apostó porque estas encuestas sean realizadas también por encuestadoras privadas.

A diferencia de otros personajes morenistas, la legisladora comentó que la intervención de encuestadoras privadas ayudaría a que se tenga mayor credibilidad y respaldo al poder contar con diversos resultados y no únicamente con los que tenga la comisión de elección.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Estamos esperando que atribuciones tiene esta comisión encuestadora, pero me queda claro que para darle transparencia, desde mi punto de vista personal, no debe recaer solamente a las encuestadora del partido, si no también en una o dos empresas; sí creo que para darle más certeza proceso debe actuar también los privados", dijo.

Sobre quienes podrían estar registrándose para contender por la gubernatura de Sinaloa, la legisladora informó que los aspirantes tendrán una reunión con la dirigencia nacional de Morena, este miércoles.

Manifestó que se garantizará la participación paritaria entre hombre y mujeres en este proceso de encuesta, y que confía en que no se den los llamados dedazos en los electos para participar en las elecciones del 2021.

"Yo considero que no habrá dedazos, son bienvenidas todos los aspirantes, el partido tendrá que aplicar una serie de filtros para saber quien es apto para la encuesta y quién no y al final será la gente quien decida", dijo.